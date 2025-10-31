Іде серйозна битва за Покровськ, – Зеленський про плани росіян захопити місто

Одним із найгарячіших напрямків на фронті російсько-української війни залишається Покровський. У місті точаться запеклі бої, окупанти не полишають спроб повністю встановити контроль над Покровськом.

Саме це місто наразі є ключовим для окупантів. Відповідну заяву зробив президент Зеленський на брифінгу в п'ятницю, 31 жовтня, передає 24 Канал.

Актуально До 100 тисяч росіян: полковник запасу вказав на загрозу для ЗСУ біля Покровська

Як Зеленський коментує ситуацію в Покровську?

Як стверджує глава держави, у Покровську немає жодного оточення українських військових. Він підкреслив, що ситуація залишається під контролем. Однак ворожі війська мають чітке завдання досягти результату на цьому напрямку.

Бо вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти Куп'янськ. Вони розуміють, що Куп'янськ програють. Вони боротимуться за Покровськ,

– сказав Зеленський.

Попри те, що окупанти проводять штурмові дії з кількох напрямків, говорити про перевагу росіян немає підстав.

Як наголошують командири, ризик потрапити в кільце противника виключений, адже всі дії сплановані з урахуванням безпеки підрозділів.

Володимир Зеленський порівняв ситуацію з подіями під час Курської операції, коли російська пропаганда поширювала неправдиві заяви про "тисячі українців в оточенні".

Насправді ж українські сили впевнено тримають позиції, не дозволяючи противнику встановити контроль у Покровському напрямку.

До уваги! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Останні новини з фронту