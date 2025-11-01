У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР, – ЗМІ
- Українські бійці продовжують протистояти ворогу в Покровську й зривають плани окупантів.
- Водночас російські медіа поширюють фейки про ситуацію в місті.
Місто Покровськ на Донеччині наразі є одним із найгарячіших відтинків фронту. Попри заяви російської пропагади про захоплення населеного пункту, українські військові продовжують давати окупантам відсіч.
Зокрема розвідники нині проводять заходи зі стабілізації становища в місті. Про таке інформують джерела "РБК-Україна", передає 24 Канал.
До теми ЗСУ просунулися біля Покровська, а Росія – біля Дружківки: огляд фронту від ISW
Яка ситуація у Покровську?
Повідомлення російських пропагандистських ЗМІ про нібито знищення десанту української воєнної розвідки та оточення міста є черговою вигадкою окупантів.
Військові підкреслюють, що в місті продовжуються стабілізаційні заходи за участю Головного управління розвідки.
Раніше вороже міноборони стверджувало, що нібито ліквідувало групу сил спеціальних операцій ГУР, повідомляючи про загибель усіх 11 десантників, які висадилися з вертольота.
Зі свого боку очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголошує, що російські воєнні пропагандисти нині намагаються всіляко применшити успіхи Сил оборони України в районі Покровська.
Він пояснює це тим, що українські дії стали для них несподіванкою й зруйнували низку запланованих операцій.
Ворог мав наказ взяти Покровськ ще у 2024 році. Після цього їм наказували захопити місто до жовтня цього року. Зараз, попри великі, стягнуті туди ворожі сили, наші воїни зривають їх задуми,
– написав Коваленко.
Як розгортаються події на Покровському напрямку?
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія зосередила близько 170 тисяч військових у Донецькій області, намагаючись захопити Покровськ.
Ввечері 31 жовтня стало відомо, що підрозділи української воєнної розвідки провели десантну операцію для розблокування логістичних шляхів – кілька вертольотів під керівництвом Кирила Буданова забезпечили висадку штурмових груп.
Водночас російські війська намагалися просунутися вздовж залізничної лінії, тимчасово окупували Удачне та Котлине і прагнуть взяти Покровськ у кільце.