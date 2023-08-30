Загибель чоловіка від кулі поліцейського: мер Дніпра відреагував на інцидент

У Дніпрі 29 серпня поліцейський застрелив чоловіка. Загиблий чинив опір, зокрема, він вдарив правоохоронницю кулаком в обличчя.

Міський голова Дніпра Борис Філатов наступного дня відреагував на інцидент. За його словами, ніхто не має простягати свої руки до людей у формі.

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Філатов зазначив, що після того, як вся країна почала обговорювати відео подій з Дніпра, він теж має висловитися з цього приводу.

"Тим більше, що сталося все на "ввіреній мені території"… Тож стисло і переконливо. Ви знаєте, що я завжди називаю речі своїми іменами і часто критикую деяких "правоохоронців". Та все має бути обґрунтовано", – зазначив мер.

За його словами, є базові речі для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону.

НІХТО і НІКОЛИ не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини у формі, яка перебуває при виконанні своїх службових обовʼязків. Прошу не писати мені тут свої юридичні висновки. Я зараз говорю виключно (!) про морально-етичний вибір,

– заявив міський голова.

Він додав, що саме тому в цій ситуації перебуває цілковито на боці поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам.

"А ще я хочу сказати, що за час цієї війни я проїхав тисячі кілометрів по всій Україні. Мене десятки разів зупиняли на різних блокпостах – поліція, військові чи Нацгвардія. Дивилися документи, оглядали машину, просили відкрити багажник, фотографували його вміст. Подекуди ставили дурнуваті питання. Та жодного разу я не "качав права" та не розповідав, що я – великий начальник", – наголосив Філатов.

Він просто виконував вказівки людей у формі, а потім сідав собі в авто і далі спокійно їхав.

"Подумайте про це. І ще одне. Припиніть писати про "власника елітного авто". Немає різниці, яку машину водить людина. Не треба збуджувати низинні почуття натовпу, примішуючи до ситуації ще й класову ненависть. Бо бидло – хоч на Jaguar, хоч на "Запорожці" – завжди залишається бидлом", – підсумував мер.

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