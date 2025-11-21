Полковник запасу сказав, чого категорично не можна допустити на Покровському напрямку
- У Покровську тривають стрілкові бої, і місто фактично перетворилось на сіру зону з одночасним контролем з боку українських сил та ворога.
- За словами полковника Романа Світана, утримання Покровського рубежу є критично важливим для України, який не можна залишати.
У Покровську останнім часом зростає кількість стрілкових боїв та збільшуються втрати противника. Місто фактично перетворилось на сіру зону, яка може такою залишатися впродовж місяців, а може і років.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що наразі контроль над Покровськом здійснюється одночасно і українськими силами, і ворожими. Відбувається він завдяки роботі дронів з обох боків.
Чому важливо утримувати Покровський рубіж?
Світан зазначив, що у Покровську тривають стрілкові бої черезсмужжя, коли кожна зі сторін намагається зайти та зайняти кращу позицію. А далі під час зіткнення українські захисники і противник вступають безпосередньо у вогневе зіткнення.
Проте це поодинокі випадки, тому що у Покровську немає зони боєзіткнення як такої. Це загалом кілзона, яка небезпечна для обох сторін,
– підкреслив військовий експерт.
Особливо вона небезпечна для росіян – вони зазнають величезні втрати, тому що намагаються наступати. А будь-яка сторона, що атакує, має більші втрати, ніж та, що обороняється.
До слова. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп припустив, якщо ЗСУ відійдуть від Покровська і Мирнограда, то станеться зменшення лінії фронту. Таке скорочення лінії боєзіткнення, за його словами, може бути вигідне обидвом сторонам.
"Для українських сил дуже важливо виконувати першочергове завдання армії, що обороняється. Це – ліквідацію армії противника, що наступає. Звільнення наших територій – це наслідок виконання саме першого завдання", – пояснив полковник запасу.
Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті
Водночас Україні, на його думку, не можна втратити Покровський рубіж, інакше дозволимо росіянам спланувати подальше просування на захід. Для ворога відкриється стратегічна перспектива – він почне захоплювати Дніпропетровську, Полтавську області та спробує доокупувати Запорізьку.
Покровський рубіж – це остання гряда Донецького кряжу. Покровська висота – 200 метрів над рівнем моря. Далі, західніше, йде зниження до 50 метрів, а після – рівна поверхня до Дніпра. Це майже 200 кілометрів оперативного простору,
– наголосив Роман Світан.
Тому важливо утримувати Покровський рубіж у сірій зоні, у зоні боїв. Головне, як зауважив військовий експерт, щоб українські сили залишалися на висотах у Покровську, Добропіллі, в районі шахти "Червоноармійська-Західна".
Яка ситуація на Покровському напрямку?
За останню добу на Покровському напрямку українські захисники стримували дії противника, який атакував 55 разів. Зокрема він наступав поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Балаган, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине.
Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко наголосив, що росіяни зосередили біля Покровська безпрецедентну кількість військ – 170+ тисяч окупантів. Ворог, як зазначив він, "суттєво переважає за кількістю особового складу, техніки".
Хоч росіяни і мають значно більшу кількість особового складу на Покровському напрямку, проте, на думку військовослужбовця ЗСУ та політолога Кирила Сазонова, українські захисники мають перевагу в іншому. Це – якість підготовки бійців. За його словами, на цьому напрямку діють 68 бригада, працює ГУР, СБУ і 7 корпус десантників, які є дуже досвідчені вояки