"Ідейні патріоти" закінчились в 2023, – "Апостол" сказав, які росіяни зараз є в полоні України

Зараз у полон найбільше потрапляють дві категорії окупантів. Зокрема, це колишні ув'язнені, які не захотіли відбувати покарання. Також це цивільні, які переконували, що нібито так звана "сво" їм не потрібна.

Зараз в полон не потрапляють так звані "Z-патріоти". Журналіст Дмитро "Апостол" Карпенко розповів 24 Каналу, що такі росіяни переважно сидять у Росії на своїх диванах та висловлюються на підтримку війни лише у соцмережах.

Куди зникли "Z-патріоти"?

Дмитро "Апостол" Карпенко зазначив, що росіяни, які люто підтримують вторгнення в Україну, не наближалися до лінії фронту. У полон такі не потрапляють ще з 2023 року.

"Ідейні патріоти" та ідіоти закінчилися ще у 2023 році. Їх немає фізично, вони вже всі ліквідовані. Ті, що ідеологічні, сидять перед екраном смартфона та "навалюють" у телеграмі, але не на війні,

– підкреслив журналіст.

Що варто знати про російських полонених?