Якщо Польща дасть МіГ-29: авіаексперт сказав, які 2 важливі завдання можуть виконувати ці літаки
- Україна веде переговори з Польщею про отримання винищувачів МіГ-29 в обмін на "окремі технології".
- Польські МіГ-29 можуть атакувати військові цілі французькими бомбами AASM Hammer та збивати крилаті ракети у будь-яких умовах.
Між Україною та Польщею тривають переговори щодо надання нашій державі польських винищувачів МіГ-29. Київ може отримати цю зброю в обмін на "окремі технології".
Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що у 2023 році Україна отримала приблизно 8 МіГ-29 від поляків. Вони були модифіковані та мали озброєння НАТО. Це дуже важливо, адже ті винищувачі відрізнялися від тих, які вже були на озброєнні в України.
Дивіться також "Додаємо сил в небі": Зеленський заявив про посилення української авіації
Які завдання можуть виконувати польські МіГ-29?
Костянтин Криволап зазначив, що до повномасштабного вторгнення українські МіГ-29 зовсім не були модернізовані, на відміну від тих винищувачів, які мала Польща. Поляки в той період серйозно займались покращенням власної зброї.
У 2023 році ми попросили поляків, щоб вони нам дали додаткові винищувачі із ще кращим рівнем модернізації, але американці не дозволили це зробити. Але те, що Польща вже намагалася нам передати ці літаки — це точно,
– сказав він.
Експерт з авіації вважає, якщо в цей раз Україна все ж отримає польські винищувачі МіГ-29, то вони нам дуже допоможуть. Мовиться про те, що Україні необхідні новіші літаки. Польські МіГ-29 є саме тим, що треба.
Ці винищувачі можуть виконувати 2 дуже важливих завдання.
Перше – МіГ-29 може атакувати військові цілі противника французькими бомбами AASM Hammer. Костянтин Криволап підкреслив, що такі засоби ураження Україна мала б отримувати від Франції кожного місяця по 50 одиниць.
Друге – ці літаки здатні збивати крилаті ракети у будь-яку пору дня та за будь-яких погодних умов.
Що відомо про літаки, які потрібні Україні?
Україна у січні 2025 року мала отримати від Франції перші 3 винищувачі Mirage 2000–5F. Французька влада, ймовірно, модифікували ці літаки, щоб вони могли нести різні види ракет.
Україна домовилась зі Швецією про постачання літаків Gripen. Мовиться про 150 винищувачів, які українські військові зможуть отримати вже у 2026 році.
Володимир Зеленський розповів про план створити в Україні авіаційний флот, який налічуватиме 250 сучасних літаків. У це число мають входити F-16, Gripen і Rafale. Така ініціатива мала б позитивно вплинути на спроможності обороняти небо України.