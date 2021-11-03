Польський телеканал "Белсат" визнали екстремістським у Білорусі

У міністерстві внутрішніх справ Білорусі інтернет-ресурси "Белсату" визнали екстремістськими. Діяльність працівників польського телеканалу заборонили в країні.

Заборонили і ведення будь-яких сторінок каналу в соцмережах на території Білорусі. Відомство оновило відповідний перелік організацій, формувань та підприємців, яких режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка визнав екстремістськими.

До теми У Білорусі визнали екстремістським телеграм-канал Тихановської

Заборона опозиційних ЗМІ в Білорусі

Раніше до цього списку потрапила низка інших незалежних медіа. Зокрема мовиться про канали в телеграмі:

NEXTA;

NEXTA-Live;

LUXTA.

Загалом у переліку – понад 100 телеграм-каналів. А з 12 жовтня кримінальна відповідальність за перегляд "екстремістського" контенту загрожує і читачам-білорусам – 7 років позбавлення волі.

Водночас сайт "Белсат" заблокували у Білорусі в серпні 2020 року. Навесні 2021 року під "санкції" потрапила і альтернативна його версія.

Що відомо про канал "Белсат"? Польський вів мовлення білоруською. Кілька десятків незалежних журналістів з Білорусі, Литви, Польщі та Чехії об’єктивно висвітлювали інформацію про дії режиму Лукашенка.



Після початку протестів у 2020 році телеканал активно висвітлював ситуацію. За це чимало журналістів потрапили під арешт чи отримали реальний термін. Польський супутниковий телеканал "Белсат" Після початку протестів у 2020 році телеканал активно висвітлював ситуацію. За це чимало журналістів потрапили під арешт чи отримали реальний термін.

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Розправа режиму Лукашенка з опонентами: що відомо

Перемога Олександра Лукашенка на президентських виборах у 2020 році викликала хвилю масових протестів.

Незалежні та опозиційні медіаресурси активно висвітлювали події та поплатилися за це роботою або свободою журналістів.

Зокрема у травні 2021 року під час незаконної посадки літака "Афіни – Вільнюс" у Мінську силовики затримали засновника опозиційного каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Вільнюс" у Мінську силовики затримали засновника опозиційного каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. За кілька місяців, у липні 2021 року Лукашенко розпочав масштабний наступ на ЗМІ у Білорусі.

У лютому 2021 року суд в Мінську виніс вирок2 роки колонії працівницям "Белсату" Дарії Чульцовій та Катерині Бахваловій. Обидві журналістки в листопаді 2020 року стрімили з протестів у білоруській столиці, а їх звинуватили в організації протестної акції.