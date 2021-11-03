Польский телеканал "Белсат" признали экстремистским в Беларуси
Источник:МВД Беларуси
В министерстве внутренних дел Беларуси интернет-ресурсы "Белсата" признали экстремистскими. Деятельность работников польского телеканала запретили в стране.
Запретили и ведение любых страниц канала в соцсетях на территории Беларуси. Ведомство обновило соответствующий перечень организаций, формирований и предпринимателей, которых режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко признал экстремистскими.
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Ранее в этот список попал ряд других независимых медиа. В частности говорится о каналах в телеграмме:
- NEXTA;
- NEXTA-Live;
- LUXTA.
Всего в перечне – более 100 телеграм-каналов. А с 12 октября уголовная ответственность за просмотр "экстремистского" контента грозит и читателям-белорусам – 7 лет лишения свободы.
Что известно о канале"Белсат"
Польский спутниковый телеканал "Белсат" вещал на белорусском. Несколько десятков независимых журналистов из Беларуси, Литвы, Польши и Чехии объективно освещали информацию о действиях режима Лукашенко.
После начала протестов в 2020 году телеканал активно освещал ситуацию. Из-за этого немало журналистов попали под арест или получили реальный срок.
В то же время сайт "Белсат" заблокировали в Беларуси в августе 2020 года. Весной 2021 года под "санкции" попала и альтернативная его версия.Обратите внимание! В феврале 2021 года суд в Минске вынес приговор – 2 года колонии работницам "Белсата" Дарье Чульцовой и Екатерине Бахваловой. Обе журналистки в ноябре 2020 года вырвались из протестов в белорусской столице, а их обвинили в организации протестной акции.
Расправа режима Лукашенко с оппонентами: что известно
- Победа Александра Лукашенко на президентских выборах в 2020 году вызвала волну массовых протестов.
- Независимые и оппозиционные медиаресурсы активно освещали события и поплатились за это работой или свободой журналистов.
- В частности в мае 2021 года во время незаконной посадки самолета "Афины – Вильнюс" в Минске силовики задержали основателя оппозиционного канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- За несколько месяцев, в июле 2021 года Лукашенко начал масштабное наступление на СМИ в Беларуси.