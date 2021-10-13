К таким власть страны относит много оппозиционных телеграм-каналов. Соответствующее постановление Совета Министров №575 приняли 12 октября.

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В Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на "экстремистские" каналы

Принятое режимом Лукашенко постановление называется "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма" и регламентирует порядок реализации положений закона по противодействию экстремизму.

В связи с этим Управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, которые осуществляют экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и соцсетях, – экстремистскими формированиями,

– рассказали силовики.

В стране предупредили, что подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекать к уголовной ответственности, точнее – им грозит до 7 лет заключения как участникам экстремистского формирования.

"ГУБОП предупреждает, что подписка на экстремистские каналы и чаты влечет за собой уголовную ответственность!" – поспешили напомнить силовики.

Обратите внимание! В июле 2021 года в Беларуси из-за действий диктаторского режима перестал работать сайт издания "Наша Нива". Тогда же задержали журналистов издания и провели у них обыски.

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