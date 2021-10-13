До таких влада країни відносить багато опозиціних телеграм-каналів. Відповідну постанову Ради Міністрів №575 ухвалили 12 жовтня.
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У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за підписку на "екстремістські" канали
Ухвалена режимом Лукашенка постанова називається "Про заходи протидії екстремізму і реабілітації нацизму" й регламентує порядок реалізації положень закону щодо протидії екстремізму.
У зв'язку з цим Управління боротьби з організованою злочинністю (ГУБОЗ) починає роботу по визнанню незареєстрованих груп громадян, які здійснюють екстремістську діяльність, тому числі в месенджерах і соцмережах, – екстремістськими формуваннями,
– розповіли силовики.
У країні попередили, що підписників екстремістських телеграм-каналів і чатів притягатимуть до кримінальної відповідальності, точніше – їм загрожує до 7 років ув'язнення як учасникам екстремістського формування.
"ГУБОЗ попереджає, що підписка на екстремістські канали та чати тягне за собою кримінальну відповідальність!" – поспішили пригадати силовики.
Останні новини щодо режиму в Білорусі
- 13 жовтня у Білорусі ввели кримінальну справу проти опозиціонерів Світлани Тихановської та Павла Латушка.
- Справи відкрили за статтею про нібито присвоєння звання або влади посадовій особі. Все через створення Координаційної ради.
- 10 жовтня у Німеччині розслідують причетність самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка до масового напливу нелегалів. Його розглядають як "головного контрабандиста", який направляє потоки мігрантів до ЄС.
- 7 жовтня в Європарламенті вимагають ввести нові санкції проти Білорусі. У Брюсселі більшістю голосів проголосували за резолюцію, у якій є й вимога до країн Євросоюзу посилити каральні обмеження. Все для тиску на ключові сектори білоруської економіки. Окрім того, у Європарламенті висловили солідарність з Польщею, Литвою та Латвією.