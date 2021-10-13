До таких влада країни відносить багато опозиціних телеграм-каналів. Відповідну постанову Ради Міністрів №575 ухвалили 12 жовтня.

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У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за підписку на "екстремістські" канали

Ухвалена режимом Лукашенка постанова називається "Про заходи протидії екстремізму і реабілітації нацизму" й регламентує порядок реалізації положень закону щодо протидії екстремізму.

У зв'язку з цим Управління боротьби з організованою злочинністю (ГУБОЗ) починає роботу по визнанню незареєстрованих груп громадян, які здійснюють екстремістську діяльність, тому числі в месенджерах і соцмережах, – екстремістськими формуваннями,

– розповіли силовики.

У країні попередили, що підписників екстремістських телеграм-каналів і чатів притягатимуть до кримінальної відповідальності, точніше – їм загрожує до 7 років ув'язнення як учасникам екстремістського формування.

"ГУБОЗ попереджає, що підписка на екстремістські канали та чати тягне за собою кримінальну відповідальність!" – поспішили пригадати силовики.

Зверніть увагу! У липні 2021 року в Білорусі через дії диктаторського режиму перестав працювати сайт видання "Наша Ніва". Тоді ж затримали журналістів видання та провели в них обшуки.

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