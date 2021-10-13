Як заявив начальник центрального апарату СК Білорусі Сергій Кабакович, справу відкрили проти Світлани Тихановської та Павла Латушка.

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Кабакович заявив, що їх обвинувачують за статтею 382 кримінального кодексу Білорусі про самовільне присвоєння звання або влади посадової особи.

Обвинувачені, за погодженням спільно з іншими учасниками змови створили псевдооргани державної влади, управління та представництва Білорусі за кордоном. І, продовжуючи свої злочинні дії, вступили в переговори з представниками іноземних держав, міжнародних організацій,

– додав він.

Хто така Світлана Тихановська? Її вважають головною опоненткою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, Тихановська набрала трохи більше за 10% голосів виборців, посівши друге місце. Однак ані вона, ані самі білоруси не погоджуються з такими результатами.

Яке покарання загрожує опозиціонерам

Санкція статті 382 передбачає покарання у вигляді:

громадських робіт,

або штрафу,

або виправних робіт на строк до 2 років,

або арешт,

або обмеження волі до 2 років,

або позбавлення волі на той самий строк.

Варто зауважити, що низка країн ЄС визнає Тихановську лідером опозиційних сил Білорусі. Вона разом з іншими позиціонерами створила Координаційну раду опозиції.

Що відомо про Координаційну раду? Координаційну раду створили опозиційні сили задля передачі влади в Білорусі. Її члени ще раніше почали підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни. Білорусів закликають почати процедуру анулювання повноважень депутатів усіх рівнів.

Додамо, що на початку квітня Комітет державної безпеки Білорусі включив Тихановську, члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушка, а також ще 15 громадян до переліку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.