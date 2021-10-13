Как заявил начальник центрального аппарата СК Беларуси Сергей Кабакович, дело открыли против Светланы Тихановской и Павла Латушко.

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Кабакович заявил, что их обвиняют по статье 382 Уголовного кодекса Беларуси о самовольном присвоении звания или власти должностного лица.

Обвиняемые, по согласованию совместно с другими участниками заговора создали псевдоорганы государственной власти, управления и представительства Беларуси за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств, международных организаций,

– добавил он.

Кто такая Светлана Тихановская? Ее считают главной оппоненткой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть больше 10% голосов избирателей, заняв второе место. Однако ни она, ни сами белорусы не соглашаются с такими результатами.

Какое наказание грозит оппозиционерам

Санкция статьи 382 предусматривает наказание в виде:

общественных работ,

или штрафа,

или исправительных работ на срок до 2 лет,

или арест,

или ограничение свободы до 2 лет,

или лишение свободы на тот же срок.

Стоит заметить, что ряд стран ЕС признает Тихановскую лидером оппозиционных сил Беларуси. Она вместе с другими оппозиционерами создала Координационный совет оппозиции.

Что известно о Координационном совете? Координационный совет создали оппозиционные силы для передачи власти в Беларуси. Ее члены еще раньше начали подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны. Белорусов призывают начать процедуру аннулирования полномочий депутатов всех уровней.

Добавим, что в начале апреля Комитет государственной безопасности Беларуси включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.