Зібраних польськими правоохоронцями доказів вистачило для того, щоб затримати підозрюваного. За рішенням Варшавського районного суду, йому обрали запобіжний захід у вигляді 3 місяців під вартою.

До теми Зливав інформацію російським спецслужбам: у Польщі затримали шпигуна

Працівники Мазовецької прокуратури розслідують справу про діяльність на користь білоруської розвідки проти інтересів Польщі. Відповідно до законодавства, затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.

Шпигун КДБ Білорусі виявився поляком

Білоруський шпигун є громадянином Польщі, експоліцейським. Із 1981 року він працював у відділі Моторизованої підтримки громадянської міліції (ЗОМО), згодом – у Громадянській міліції та поліції до 1999 року.

Службу в органах чоловік покинув 20 років тому. Він мав звання лейтенанта та станом на 2001 рік працював офіцером прикордонної служби.

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