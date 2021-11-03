Заборонили і ведення будь-яких сторінок каналу в соцмережах на території Білорусі. Відомство оновило відповідний перелік організацій, формувань та підприємців, яких режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка визнав екстремістськими.
До теми У Білорусі визнали екстремістським телеграм-канал Тихановської
Заборона опозиційних ЗМІ в Білорусі
Раніше до цього списку потрапила низка інших незалежних медіа. Зокрема мовиться про канали в телеграмі:
- NEXTA;
- NEXTA-Live;
- LUXTA.
Загалом у переліку – понад 100 телеграм-каналів. А з 12 жовтня кримінальна відповідальність за перегляд "екстремістського" контенту загрожує і читачам-білорусам – 7 років позбавлення волі.
Водночас сайт "Белсат" заблокували у Білорусі в серпні 2020 року. Навесні 2021 року під "санкції" потрапила і альтернативна його версія.
Що відомо про канал "Белсат"?Польський супутниковий телеканал "Белсат" вів мовлення білоруською. Кілька десятків незалежних журналістів з Білорусі, Литви, Польщі та Чехії об’єктивно висвітлювали інформацію про дії режиму Лукашенка.
Після початку протестів у 2020 році телеканал активно висвітлював ситуацію. За це чимало журналістів потрапили під арешт чи отримали реальний термін.
Розправа режиму Лукашенка з опонентами: що відомо
- Перемога Олександра Лукашенка на президентських виборах у 2020 році викликала хвилю масових протестів.
- Незалежні та опозиційні медіаресурси активно висвітлювали події та поплатилися за це роботою або свободою журналістів.
- Зокрема у травні 2021 року під час незаконної посадки літака "Афіни – Вільнюс" у Мінську силовики затримали засновника опозиційного каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
- За кілька місяців, у липні 2021 року Лукашенко розпочав масштабний наступ на ЗМІ у Білорусі.