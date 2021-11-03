Заборонили і ведення будь-яких сторінок каналу в соцмережах на території Білорусі. Відомство оновило відповідний перелік організацій, формувань та підприємців, яких режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка визнав екстремістськими.

До теми У Білорусі визнали екстремістським телеграм-канал Тихановської

Заборона опозиційних ЗМІ в Білорусі

Раніше до цього списку потрапила низка інших незалежних медіа. Зокрема мовиться про канали в телеграмі:

NEXTA;

NEXTA-Live;

LUXTA.

Загалом у переліку – понад 100 телеграм-каналів. А з 12 жовтня кримінальна відповідальність за перегляд "екстремістського" контенту загрожує і читачам-білорусам – 7 років позбавлення волі.

Водночас сайт "Белсат" заблокували у Білорусі в серпні 2020 року. Навесні 2021 року під "санкції" потрапила і альтернативна його версія.

Що відомо про канал "Белсат"? Польський вів мовлення білоруською. Кілька десятків незалежних журналістів з Білорусі, Литви, Польщі та Чехії об’єктивно висвітлювали інформацію про дії режиму Лукашенка.



Після початку протестів у 2020 році телеканал активно висвітлював ситуацію. За це чимало журналістів потрапили під арешт чи отримали реальний термін. Польський супутниковий телеканал "Белсат" Після початку протестів у 2020 році телеканал активно висвітлював ситуацію. За це чимало журналістів потрапили під арешт чи отримали реальний термін.

Зверніть увагу! У лютому 2021 року суд в Мінську виніс вирок – 2 роки колонії працівницям "Белсату" Дарії Чульцовій та Катерині Бахваловій. Обидві журналістки в листопаді 2020 року стрімили з протестів у білоруській столиці, а їх звинуватили в організації протестної акції.

Розправа режиму Лукашенка з опонентами: що відомо