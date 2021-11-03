Запретили и ведение любых страниц канала в соцсетях на территории Беларуси. Ведомство обновило соответствующий перечень организаций, формирований и предпринимателей, которых режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко признал экстремистскими.

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Ранее в этот список попал ряд других независимых медиа. В частности говорится о каналах в телеграмме:

NEXTA;

NEXTA-Live;

LUXTA.

Всего в перечне – более 100 телеграм-каналов. А с 12 октября уголовная ответственность за просмотр "экстремистского" контента грозит и читателям-белорусам – 7 лет лишения свободы.

Что известно о канале"Белсат"

Польский спутниковый телеканал "Белсат" вещал на белорусском. Несколько десятков независимых журналистов из Беларуси, Литвы, Польши и Чехии объективно освещали информацию о действиях режима Лукашенко.

После начала протестов в 2020 году телеканал активно освещал ситуацию. Из-за этого немало журналистов попали под арест или получили реальный срок.

В то же время сайт "Белсат" заблокировали в Беларуси в августе 2020 года. Весной 2021 года под "санкции" попала и альтернативная его версия.

Обратите внимание! В феврале 2021 года суд в Минске вынес приговор – 2 года колонии работницам "Белсата" Дарье Чульцовой и Екатерине Бахваловой. Обе журналистки в ноябре 2020 года вырвались из протестов в белорусской столице, а их обвинили в организации протестной акции.

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