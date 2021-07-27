Соответствующее решение принял Железнодорожный районный суд города Гомеля. Экстремистскими признаны канал и все его социальные сети.

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Текст с постановлением сразу же опубликовала пресс-служба МВД, где напомнила об ответственности за распространение якобы экстремистского контента.

Распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет за собой административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста,

– говорится в комментарии ведомства.

Материалом расследования стали данные проверки местного управления МВД в Гомеле.

Суд признал канал "Белсат" экстремистским

На решение уже отреагировала Тихановская

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала канал "Белсат". Видео с комментарием лидера белорусской оппозиции появилось в телеграм-канале издания.

Поддерживаю вас. Вы делаете действительно замечательную вещь,

– сказала Тихановская

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