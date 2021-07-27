Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Сейчас предложение МВД обсуждают и оценивают ситуацию.

К теме В Литве нелегальные мигранты начали бунт: видео

Чрезвычайное положение могут ввести для того, чтобы взять под контроль ситуацию с миграционной кризисом.

Нужно оценить множество факторов, поскольку это активное привлечение армии, поэтому МВД не может принять решение в одностороннем порядке,

– объяснила Билотайте.

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что благодаря армии на границе мигранты не смогут нелегально пересечь границу.

"В определенном пограничном регионе, при сохранении всех прав и свобод без нарушения нашего демократического процесса, контроль возьмет на себя армия. Граница закрывается и нарушения невозможны", – сказал Кащюнас.

Также требуют, чтобы в этом вопросе свою позицию показал и президент.

Столкновения с полицией

По информации LRT, вечером 26 июля на границе произошли столкновения полиции и людей, которые против размещения лагерей нелегальных мигрантов на полигоне Руднинкай.



Люди против размещения мигрантов / Фото BNS

Справка. Этот полигон расположен примерно в 30 километрах от границы с Беларусью. Именно там собрались создать палаточный городок для примерно 1500 мигрантов.

Люди возмущены таким решением, а потому устроили акцию протеста. Они не давали проезжать туда машинам с оборудованием для сооружения лагеря. Когда полиция пыталась оттеснить людей с проезжей части – начались столкновения.



Нелегальных мигрантов хотят поселить в палаточном городке / Фото BNS

Количество пострадавших

Трое человек пожаловались в полицию на то, что в отношении них применяли слезоточивый газ. Всего поступило 12 заявлений от людей, которые получили телесные повреждения. Известно, что среди правоохранителей пострадавших нет.



В результате столкновений пострадали несколько человек / Фото BNS

Важно! Литве пытаются помочь в борьбе с нелегальными мигрантами. В частности, Эстония подарит стране 100 километров колючей проволоки и 3 беспилотника.