Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Зараз пропозицію МВС обговорюють та оцінюють ситуацію.

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Надзвичайний стан можуть ввести для того, щоб взяти під контроль ситуацію з міграційною кризою.

Потрібно оцінити безліч факторів, оскільки це активне залучення армії, тому МВС не може прийняти рішення в односторонньому порядку,
– пояснила Білотайте.

Голова Комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що завдяки армії на кордоні мігранти не зможуть нелегально перетнути кордон.

"В певному прикордонному регіоні, при збереженні всіх прав і свобод, без порушення нашого демократичного процесу, контроль візьме на себе армія. Кордон закривається і порушення неможливі", – сказав Кащюнас.

Також вимагають, аби у цьому питанні свою позицію показав і президент.

Сутички з поліцією

За інформацією LRT, ввечері 26 липня на кордоні сталися сутички за участі поліції та людей, які проти розміщення таборів нелегальних мігрантів на полігоні Руднінкай.


Люди проти розміщення мігрантів / Фото BNS

Люди обурені таким рішенням, а тому влаштували акцію протесту. Вони не давали проїжджати туди машинам з обладнанням для спорудження табору. Коли поліція намагалась відтіснити людей з проїжджої частини – почалися сутички.

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Нелегальних мігрантів хочуть поселити у наметовому містечку / Фото BNS

Кількість постраждалих

Троє людей поскаржились у поліцію на те, що щодо них застосовували сльозогінний газ. Загалом надійшло 12 заяв від людей, які отримали тілесні ушкодження. Відомо, що серед правоохоронців постраждалих немає.

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Внаслідок сутичок постраждали кілька осіб / Фото BNS