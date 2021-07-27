Відповідне рішення ухвалив Залізнодорожний районний суд міста Гомеля. Екстремістськими визнано канал та всі його соціальні мережі.

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Текст з ухвалою одразу ж опублікувала пресслужба МВС, де нагадала про відповідальність за поширення нібито екстремістського контенту.

Поширення (репост) інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту,

– йдеться в коментарі відомства.

Матеріалом розслідування стали дані перевірки місцевого управління МВС в Гомелі.



Суд визнав канал "Белсат" екстремістським

На рішення уже відреагувала Тихановська

Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська підтримала канал "Белсат". Відео з коментарем лідерки білоруської опозиції з'явилося у телеграм-каналі видання.

Підтримую вас. Ви робите справді чудову справу,

– сказала Тихановська

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