Відповідне рішення ухвалив Залізнодорожний районний суд міста Гомеля. Екстремістськими визнано канал та всі його соціальні мережі.

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Текст з ухвалою одразу ж опублікувала пресслужба МВС, де нагадала про відповідальність за поширення нібито екстремістського контенту.

Поширення (репост) інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту,
– йдеться в коментарі відомства.

Матеріалом розслідування стали дані перевірки місцевого управління МВС в Гомелі.


Суд визнав канал "Белсат" екстремістським

На рішення уже відреагувала Тихановська

Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська підтримала канал "Белсат". Відео з коментарем лідерки білоруської опозиції з'явилося у телеграм-каналі видання.

Підтримую вас. Ви робите справді чудову справу,
– сказала Тихановська

Тихановська підтримала білоруських журналістів: відео

Режим Лукашенка не вперше намагається розправитися з опонентами

  • Перемога Лукашенка на виборах у серпні 2020 року викликала хвилю масових протестів. За час заворушень з'явилося декілька великих опозиційних медіаресурсів.
  • 23 травня 2021 року під час незаконної посадки літака "Афіни – Вільнюс" у Мінську, білоруські силовики затримали засновника опозиційного каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Після допитів Протасевич на публіку прийняв позицію режиму та зізнався у всіх злочинах.
  • У липні 2021 року почався масштабний наступ на ЗМІ у Білорусі. У редакціях каналів, які не підтримують диктатора, проводять обшуки та блокують їхні інтернет-ресурси.