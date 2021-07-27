Відповідне рішення ухвалив Залізнодорожний районний суд міста Гомеля. Екстремістськими визнано канал та всі його соціальні мережі.
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Текст з ухвалою одразу ж опублікувала пресслужба МВС, де нагадала про відповідальність за поширення нібито екстремістського контенту.
Поширення (репост) інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту,
– йдеться в коментарі відомства.
Матеріалом розслідування стали дані перевірки місцевого управління МВС в Гомелі.
Суд визнав канал "Белсат" екстремістським
На рішення уже відреагувала Тихановська
Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська підтримала канал "Белсат". Відео з коментарем лідерки білоруської опозиції з'явилося у телеграм-каналі видання.
Підтримую вас. Ви робите справді чудову справу,
– сказала Тихановська
Тихановська підтримала білоруських журналістів: відео
Режим Лукашенка не вперше намагається розправитися з опонентами
- Перемога Лукашенка на виборах у серпні 2020 року викликала хвилю масових протестів. За час заворушень з'явилося декілька великих опозиційних медіаресурсів.
- 23 травня 2021 року під час незаконної посадки літака "Афіни – Вільнюс" у Мінську, білоруські силовики затримали засновника опозиційного каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Після допитів Протасевич на публіку прийняв позицію режиму та зізнався у всіх злочинах.
- У липні 2021 року почався масштабний наступ на ЗМІ у Білорусі. У редакціях каналів, які не підтримують диктатора, проводять обшуки та блокують їхні інтернет-ресурси.