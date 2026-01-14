Помер "слуга народу" Олександр Кабанов, – Беленюк
- Олександр Кабанов, депутат від партії "Слуга народу", помер у віці 53 років.
- Кабанов був лікарем-психотерапевтом і працював членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики у Верховній Раді.
Олександру Кабанову було 53 роки. Він пройшов до Верховної Ради від партії "Слуга народу".
Про це пише 24 Канал із посиланням на Жана Беленюка. Під час засідання Верховної Ради втрату підтвердив і голова парламенту Руслан Стефанчук. Померлого нардепа вшанували хвилиною мовчання.
Що відомо про нардепа Кабанова?
Про смерть нардепа Олександра Кабанова стало відомо в середу, 14 січня.
Депутат був обраний до Верховної Ради у 2019 році від партії "Слуга народу". У парламенті він працював членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. За фахом був лікарем-психотерапевтом.
До своєї політичної кар'єри у 2002 – 2008 роках працював тренером у компанії "Сучасні психотехнології", з 2000 до 2008 року – тренером з нейролінгвістичного програмування.
Також чоловік обіймав посаду сценариста у Студії "Квартал 95". А під час передвиборчої кампанії у 2019 році працював у креативній групі кандидата у президенти Володимира Зеленського.
Хто ще з нардепів нещодавно помер?
19 листопада 2025 року помер народний депутат України першого скликання Віталій Дробінський у віці 89 років.
Дробінський був членом Комісії Верховної Ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін та почесним громадянином міста Умань.
У травні помер народний депутат Сергій Швець після тривалої боротьби з важкою хворобою. Його знали як журналіста і депутата від "Слуги народу".
Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув у ДТП поблизу села Бабухів на Франківщині, зіткнувшись на мотоциклі з трактором. Рущишин був почесним сенатором УКУ, співзасновником Львівської бізнес-школи, відомим підприємцем і громадським діячем.