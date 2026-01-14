Помер "слуга народу" Олександр Кабанов, – Беленюк

Олександру Кабанову було 53 роки. Він пройшов до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

Про це пише 24 Канал із посиланням на Жана Беленюка. Під час засідання Верховної Ради втрату підтвердив і голова парламенту Руслан Стефанчук. Померлого нардепа вшанували хвилиною мовчання.

Що відомо про нардепа Кабанова?

Про смерть нардепа Олександра Кабанова стало відомо в середу, 14 січня.

Депутат був обраний до Верховної Ради у 2019 році від партії "Слуга народу". У парламенті він працював членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. За фахом був лікарем-психотерапевтом.

До своєї політичної кар'єри у 2002 – 2008 роках працював тренером у компанії "Сучасні психотехнології", з 2000 до 2008 року – тренером з нейролінгвістичного програмування.

Також чоловік обіймав посаду сценариста у Студії "Квартал 95". А під час передвиборчої кампанії у 2019 році працював у креативній групі кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Хто ще з нардепів нещодавно помер?