Поразка, капітуляція та знищення держави, – Ярош про мінські угоди за правилами Кремля

Володимир Путін думає, що має безпрограшний варіант – це виконання Україною мінських домовленостей. Однак наше керівництво не може собі дозволити зробити такий крок через важкі наслідки.

Таку думку висловив в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі командувач Української добровольчої армії, колишній лідер "Правого сектору" та екснардеп Дмитро Ярош. Він зазначив, що мінські угоди – це розтягнена в часі капітуляція України.

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Що означатиме виконання "мінська"

За словами Яроша, Путін може досягти свої цілі шляхом широкомасштабного наступу і, як він собі думає, миттєво здобути якісь позиції в Україні. Однак президент Росії також може розтягнути це в часі й виглядати перед міжнародною спільнотою більш-менш цивілізовано.

Тобто, на думку Яроша, Путін намагається дестабілізувати ситуацію завдяки ухваленню нашим політичним керівництвом тих пунктів мінських угод, які підписували у 2014 – 2015 роках під тиском, практично під дулом автомата.

Виконання "мінська" – це поразка, капітуляція та знищення нашої держави. Нам у жодному разі не можна йти на це. Будь-яка влада, яка почне реалізовувати сценарій "мінська" – буде скинута. Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії

Українці повинні бути пильними

Як зазначив Ярош, цим, звичайно, спробує скористатися Путін, однак тоді буде зовсім інший сценарій. Водночас він підкреслив, що у цьому питанні потрібно бути виваженими не тільки політичному керівництву, а й всім нам.

Тут дуже складно для нас – треба пройти по лезу меча. З одного боку, не дати ворогу влізти в нашу внутрішню ситуацію, а з іншого – відбити будь-які його можливі наступальні дії. Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії

Також він додав, що українська влада має інстинкт самозбереження і не хоче в Ростов. Тому вона дуже обережно підходить до цього питання й завжди підкреслює, що не перейде червоних ліній.

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"У першу чергу (червоні лінії – 24 канал) для тих людей, які на війні або воювали й зараз представляють ветеранський та волонтерський рухи. Тобто та пасіонарна частина українського суспільства, яка не дасть здати позиції України на міжнародній арені й перетворити її в те, що хотів Янукович. Оскільки "мінськ" – саме про це", – заявив Ярош.

Підступи Росії у Європі

Крім того, він підкреслив, що зараз Росія намагається купити "всяких шрьодерів, які після того, як були канцлерами – опиняються у газпромах". За його словами, такий процес триває з різними представниками влади – у Німеччині, Франції, можливо, Італії та Іспанії, оскільки бачимо певні заяви.

Втім Ярош переконаний, що Кремлю та його корумпованим представникам в Європі не вдасться досягти своєї мети. Водночас українці мають зробити все, щоб не сталося вибуху всередині держави. До прикладу, не допустити, аби ситуацію похитнула російська агентура, зокрема – політсила ОПЗЖ.

Вони сидять і мріють, постійно говорять – реалізуймо "мінськ". Для них це повернення умовного Януковича. Тому дуже важливо такого не допустити. Думаю, ми зробимо це. Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії

Повне інтерв'ю з Дмитром Ярошем на 24 каналі: дивіться відео

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