Поражение, капитуляция и уничтожение государства – Ярош о минских соглашениях по правилам Кремля
Владимир Путин думает, что имеет беспроигрышный вариант – это выполнение Украиной минских договоренностей. Однако наше руководство не может себе позволить сделать такой шаг из-за тяжелых последствий.
Такое мнение высказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" и экс-нардеп Дмитрий Ярош. Он отметил, что Минские соглашения – это растянутая во времени капитуляция Украины.
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Что будет означать выполнение "минска"
По словам Яроша, Путин может достичь свои цели путем широкомасштабного наступления и, как он себе думает, мгновенно получить какие-то позиции в Украине. Однако президент России также может растянуть это во времени и выглядеть перед международным сообществом более или менее цивилизованным
То есть, по мнению Яроша, Путин пытается дестабилизировать ситуацию благодаря принятию нашим политическим руководством тех пунктов минских соглашений, которые подписывали в 2014 – 2015 годах под давлением, практически под дулом автомата.
Выполнение "минска" – это поражение, капитуляция и уничтожение нашего государства. Нам ни в коем случае нельзя идти на это. Любая власть, которая начнет реализовывать сценарий "минска" – будет сброшена.
Украинцы должны быть бдительными
Как отметил Ярош, этим, конечно, попытается воспользоваться Путин, однако тогда будет совсем другой сценарий. В то же время он подчеркнул, что в этом вопросе нужно быть взвешенными не только политическому руководству, но и всем нам.
Здесь очень сложно для нас – надо пройти по лезвию меча. С одной стороны, не дать врагу влезть в нашу внутреннюю ситуацию, а с другой – отразить любые возможные наступательные действия.
Также он добавил, что украинская власть имеет инстинкт самосохранения и не хочет в Ростов. Поэтому она очень осторожно подходит к этому вопросу и всегда подчеркивает, что не перейдет красных линий.
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"В первую очередь (красные линии – 24 канал) для тех людей, которые на войне или воевали и сейчас представляют ветеранское и волонтерское движение. То есть та пассионарная часть украинского общества, которая не даст сдать позиции Украины на международной арене и превратить ее в то, что хотел Янукович. Поскольку "минск" – именно об этом", – заявил Ярош.
Козни России в Европе
Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Россия пытается купить "всяких шредеров, которые после того, как были канцлерами – оказываются в газпромах". По его словам, такой процесс длится с разными представителями власти – в Германии, Франции, возможно, Италии и Испании, поскольку видим определенные заявления.
Впрочем Ярош убежден, что Кремлю и его коррумпированным представителям в Европе не удастся достичь своей цели. В то же время украинцы должны сделать все, чтобы не произошло взрыва внутри государства. К примеру, не допустить, чтобы ситуацию пошатнула российская агентура, в частности – партия ОПЗЖ.
Они сидят и мечтают, постоянно говорят – реализуем "Минск". Для них это возвращение условного Януковича. Поэтому очень важно такого не допустить. Думаю, мы сделаем это.
Полное интервью с Дмитрием Ярошем на 24 канале: смотрите видео
Минские договоренности: последние новости
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 февраля заявил о вероятности предоставления оккупированным территориям Донбасса особого статуса. Однако там допустили, что Украина может быть готова к такому шагу только при определенных условиях.
- В то же время Блинкен раскритиковал Кремль. Он отметил, что не заметно, чтобы российская сторона продвигалась в плане большинства своих обязательств по выполнению минских договоренностей.
- В Москве успели отреагировать на заявления госсекретаря США. Там отметили, что это может привести к разрушению мирного процесса на оккупированном Донбассе. Кроме того, в России считают, что Штаты выступают за пересмотр минских договоренностей.