Врятували поранених побратимів з оточення: ССО показали ефектну бойову операцію під Покровськом
- Бійці ССО провели успішну операцію на Покровському напрямку, евакуювавши поранених піхотинців та поповнивши обмінний фонд полоненим.
- Завдяки злагодженим діям та сучасним технологіям, знищено двох солдатів противника, а одного взято в полон.
Бійці Сил мпеціальних операцій змогли провести операцію на Покровському напрямку й таким чином допомогти пораненим піхотинцям. До того ж захисники ще й поповнили обмінний фонд для України.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.
Як ССО врятували побратимів на Покровському напрямку?
Оператори дронів з 3 полку Сил спеціальних операцій діють на гарячому Покровському напрямку. Під час однієї з операцій бійці провели надважливу роботу та врятували життя українських піхотинців.
Один з нальотів захисники здійснили з метою знищення окупантів та евакуації поранених військових Сил оборони, яких не могли забрати з їхніх позиції через активні дії росіян.
Так вдалося не лише виконати поставлене завдання, але й полонити противника. У цьому бійцям сприяла погода. Злагоджені дії групи ССО та сучасні технології допомогли успішно завершити операцію.
Оператори загону SWORD GROUP зайшли в зону бойового зіткнення і знищили двох солдатів противника, ще один вирішив здатись в полон. Полоненому надали медичну допомогу та евакуювали. Завдяки вдалим діям наших воїнів позиція суміжників була розблокована,
– йдеться в повідомленні.
За допомогою наземного роботизованого комплексу з поля бою вивели трьох поранених українських захисників.
Як тривала евакуаційна операція біля Покровська: дивіться відео
ССО допомагають знищувати ворога: останні новини
Днями бійці Сил спеціальних операцій змогли вдарити по ключових ворожих позиціях і складах боєприпасів у Покровську, Шаховому, Сонцівці, Докучаєвську та Рибинському. Під час ударів ліквідували вояків російської армії, їхні тактичні позиції, місця зосередження ворожих снайперів та штурмових підрозділів.
за допомогою deep strike дрона ССО захисники знищили російський Мі-8 у повітрі. Таке озброєння вперше застосовується проти повітряних цілей противника.
ССО також змогли зірвати плани росіян у Покровсько-Мирноградській агломерації. Українські дрони вдарили по місцю скупчення окупантів у населеному пункті Затишок.