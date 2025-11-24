Спасли раненых побратимов из окружения: ССО показали эффектную боевую операцию под Покровском
- Бойцы ССО провели успешную операцию на Покровском направлении, эвакуировав раненых пехотинцев и пополнив обменный фонд пленным.
- Благодаря слаженным действиям и современным технологиям, уничтожено двух солдат противника, а один взят в плен.
Бойцы Сил специальных операций смогли провести операцию на Покровском направлении и таким образом помочь раненым пехотинцам. К тому же защитники еще и пополнили обменный фонд для Украины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.
Как ССО спасли собратьев на Покровском направлении?
Операторы дронов из 3 полка Сил специальных операций действуют на горячем Покровском направлении. Во время одной из операций бойцы провели важнейшую работу и спасли жизнь украинских пехотинцев.
Один из налетов защитники осуществили с целью уничтожения оккупантов и эвакуации раненых военных Сил обороны, которых не могли забрать с их позиции из-за активных действий россиян.
Так удалось не только выполнить поставленную задачу, но и пленить противника. В этом бойцам способствовала погода. Слаженные действия группы ССО и современные технологии помогли успешно завершить операцию.
Операторы отряда SWORD GROUP зашли в зону боевого столкновения и уничтожили двух солдат противника, еще один решил сдаться в плен. Пленному оказали медицинскую помощь и эвакуировали. Благодаря удачным действиям наших воинов позиция смежников была разблокирована,
– говорится в сообщении.
С помощью наземного роботизированного комплекса с поля боя вывели трех раненых украинских защитников.
Как продолжалась эвакуационная операция возле Покровска: смотрите видео
ССО помогают уничтожать врага: последние новости
На днях бойцы Сил специальных операций смогли ударить по ключевым вражеским позициям и складам боеприпасов в Покровске, Шахматном, Сонцевке, Докучаевске и Рыбинском. Во время ударов ликвидировали воинов российской армии, их тактические позиции, места сосредоточения вражеских снайперов и штурмовых подразделений.
с помощью deep strike дрона ССО защитники уничтожили российский Ми-8 в воздухе. Такое вооружение впервые применяется против воздушных целей противника.
ССО также смогли сорвать планы россиян в Покровско-Мирноградской агломерации. Украинские дроны ударили по месту скопления оккупантов в населенном пункте Уют.