У контакті з партнерами, – Зеленський відповів, чи постачає Іран ракети до Росії

Росія, опинившись у світовій ізоляції, налагодила військову співпрацю з Іраном та прагне отримати іранські ракети. Кремль потребує ракет для війни проти України, оскільки за понад рік повномасштабного вторгнення суттєво скоротив свої ракетні запаси.

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом прокоментував те, чи отримувала Росія ракети від Ірану, пише 24 Канал. Столтенберг 28 вересня здійснює візит до Києва.

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Україна не фіксувала факт постачання іранських ракет до Росії

Глава держави наголосив, що станом на цей момент немає факту продажу ракет Іраном до Росії. Водночас Зеленський зазначив, що українські служби контактують з партнерами щодо цього питання.

Від наших відповідних органів та від партнерів відомо, що поки що немає факту продажу ракет Іраном до Російської Федерації. Наші служби в контакті з партнерами займаються цим питанням,

– сказав Зеленський.

Що відомо про співпрацю Ірану з Росією