У контакті з партнерами, – Зеленський відповів, чи постачає Іран ракети до Росії
Росія, опинившись у світовій ізоляції, налагодила військову співпрацю з Іраном та прагне отримати іранські ракети. Кремль потребує ракет для війни проти України, оскільки за понад рік повномасштабного вторгнення суттєво скоротив свої ракетні запаси.
Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом прокоментував те, чи отримувала Росія ракети від Ірану, пише 24 Канал. Столтенберг 28 вересня здійснює візит до Києва.
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Україна не фіксувала факт постачання іранських ракет до Росії
Глава держави наголосив, що станом на цей момент немає факту продажу ракет Іраном до Росії. Водночас Зеленський зазначив, що українські служби контактують з партнерами щодо цього питання.
Від наших відповідних органів та від партнерів відомо, що поки що немає факту продажу ракет Іраном до Російської Федерації. Наші служби в контакті з партнерами займаються цим питанням,
– сказав Зеленський.
Що відомо про співпрацю Ірану з Росією
- Росія через повномасштабне вторгнення в Україну опинилася в ізоляції та під західними санкціями. Росіяни швидко спустошують запаси свого високотехнологічного озброєння, зокрема ракет.
- Через це Росія активно шукає партнерів, які б могли допомогти зі зброєю. Основний партнер Росії – це Іран, який постачає російській армії дрони-камікадзе типу "Шахед".
- Що більше, Росія прагне відкрити завод з виробництва "Шахедів" на власній території. Останніми тижнями, що підтверджують у ЗСУ, Росія почала частіше використовувати "Шахеди".
- Річ у тім, що собівартість "Шахедів" у десятки разів менша за ракети різних типів, яких у Росії не так багато, як було до повномасштабного вторгнення.
- Росіяни тривалий час намагаються отримати від Ірану балістичні ракети, однак досі не було підтверджень про успіхи Москви в цьому напрямку.
- Водночас аналітики ISW вважають, що Росія та Іран готуються укласти нову домовленість про постачання дронів і балістичних ракет. Це може статися після 18 жовтня, коли закінчиться дія Радбезу ООН, що забороняє іранській владі здійснювати подібні постачання.
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу відвідав Тегеран 19 вересня, щоб обговорити посилення двостороннього оборонного та військового співробітництва з Іраном.
- Питання співпраці Росії та Ірану турбує не лише Україну. У Моссаді заявили, що Москва може продати Тегерану зброю, через яку існування Ізраїлю перебуватиме під загрозою.