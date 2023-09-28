Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону констатував, що Росія почала більш інтенсивно застосовувати ударні БпЛА типу "Шахед" та дрони інших типів, пише 24 Канал. Як зазначив Ігнат, українські військові попереджали, що Росія збільшить атаки саме дронами.

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Тема посилення ППО України ключова на всіх зустрічах

За його словами, Росія має можливості виготовляти власні ударні безпілотники.

Тому в цьому плані є дійсно нові виклики та загрози. Ми маємо на них реагувати й відповідно застосовувати нові засоби протидії, які можемо собі дозволити на цей час,

– сказав він.

Ігнат підкреслив, що тема посилення ППО України завжди ключова під час міжнародних зустрічей, зокрема у форматі "Рамштайн", "тому що ворог буде й надалі тероризувати нашу критичну інфраструктуру, паливно-енергетичний сектор та інші об'єкти".

Не тільки "Шахеди": які БпЛА загрожують українцям

Юрій Ігнат заявив, що вночі 28 вересня була потужна атака російських військових, які випустили 44 "Шахеди". Сили ППО знешкодили 34 "Шахеди".

Також він звернув увагу, що було знищено 6 розвідувальних БпЛА. За словами речника, ці дрони – це теж дуже небезпечна річ.

Як сказав Ігнат, розвідувальні дрони росіян фактично цілодобово ведуть роботу на лінії бойового зіткнення і навіть в тилу. Мовиться про такі міста як Дніпро, Кривий Ріг, Харківщину, Чернігівщину та Сумщину.

Речник розповів, що в цих регіонах спостерігаються БпЛА. Він зазначив, що розвідувальні БпЛА дуже важко знищувати, оскільки вони малошвидкісні, малопомітні та малорозмірні.

"Небезпека від них дуже серйозна, тому що потім може прилетіти "Ланцет" і влучати як у військові об'єкти, так і в інші", – резюмував Ігнат.