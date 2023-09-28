В контакте с партнерами, – Зеленский ответил, поставляет ли Иран ракеты в Россию

Россия, очутившись в мировой изоляции, наладила военное сотрудничество с Ираном и стремится получить иранские ракеты. Кремль нуждается в ракетах для войны против Украины, поскольку за более чем год полномасштабного вторжения существенно сократил свои ракетные запасы.

Президент Владимир Зеленский во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом прокомментировал, получала ли Россия ракеты от Ирана, пишет 24 Канал. Столтенберг 28 сентября совершает визит в Киев.

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Украина не фиксировала факт поставки иранских ракет в Россию

Глава государства подчеркнул, что по состоянию на данный момент нет факта продажи ракет Ираном в Россию. В то же время Зеленский отметил, что украинские службы контактируют с партнерами по этому вопросу.

От наших соответствующих органов и от партнеров известно, что пока нет факта продажи ракет Ираном в Российскую Федерацию. Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом,

– сказал Зеленский.

Что известно о сотрудничестве Ирана с Россией