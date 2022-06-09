Постулату "раптовість" у Білорусі взагалі немає, – Ступак пояснив маневри Лукашенка біля кордону

На території Білорусі уздовж кордону з Україною розташовані кілька російських підрозділів. Однак навіть якщо Олександр Лукашенко ухвалить рішення щодо наступу, українська сторона вже до цього готова.

Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Україна постійно стежить за ситуацією на кордоні з Білоруссю.

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"Класичний військовий догмат радянського зразка базується на постулаті – "раптовість". Цього ключогового постулату у Білорусі немає взагалі. Він був у лютому, на початку березня. Тоді українці були б здивовані, що зайшли білоруси", – зазначив ексспівробітник СБУ.

Однак після більше ніж 3 місяців повномасштабної війни Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій.

Чому Лукашенко маневрує

На думку Ступака, теперішні маневри на кордоні з боку Білорусі спрямовані на те, аби відтягувати українські війська від тих місць, де вони потрібні найбільше – на Півдні та Сході держави.

Лукашенко намагається відтягнути наші сили. Ми постійно зосереджуємо увагу на білоруський кордон. Ті сили, які ми зараз могли б використати на Сході та Півдні, зараз сидять там,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Загроза з боку Білорусі: що відомо

Володимир Зеленський 6 червня заявив, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Проте Україна готується до різних сценаріїв розвитку подій.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія вже давно окупувала територію Білорусі. Зважаючи на це, Москва може у будь-який час ухвалити певне рішення щодо України.

У Генштабі ЗСУ 8 червня повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах республіки Білорусь відпрацьовуватимуть створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірятимуть готовність транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що з території Білорусі можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи. Так окупанти хочуть відволікти та відтягнути українські війська.

Олександр Лукашенко хоче ледь не вдвічі збільшити свою армію – з 45 до 80 тисяч. Втім, на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, це ніяк не вплине на якісь білоруської армії.

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