Лейтенант розповів, якої допомоги найбільше потребують військові перед контрнаступом
Українські захисники героїчно обороняють наші територія та готуються до контрнаступу. Проте військові відчувають постійну потребу в певних засобах.
Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону Нацгвардії "Свобода" Роман Конон. Він назвав першочергову допомогу, яка нагально необхідна на фронті.
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Потрібна можливість корегувати наш вогонь
Лейтенант насамперед подякував волонтерському корпусу батальйону "Свобода", а також іншим благодійним організаціям та просто небайдужим волонтерам, які дуже допомагають його та іншим підрозділам.
Ми, як мінометники батальйону "Свобода", дуже потребуємо міни та снаряди до наших установок,
– наголосив він.
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Також Роман Конон зауважив, що його та іншим підрозділам потрібні "очі в небі", тобто дрони.
"Ми маємо бачити будь-які пересування ворога. А також в будь-яких ситуаціях, і вдень, і вночі мати можливість корегувати наш вогонь, щоб завдавати ворогу якомога більших втрат", – зауважив він.
Дрони для ЗСУ
- Видання The New York Times повідомило, що українські військові зуміли навчитися перелаштовувати звичайні дрони у бойові та виготовляти саморобні. Такі безпілотники, видання вважає, однією з найзагрозливіших і найпоширеніших інновацій за час війни.
- Водночас науковці з Харкова за підтримки інженерів з інших регіонів створили перший український розвідувальний безпілотник Sirko. Серед його переваг: невидимість для ворога, безшумність та легкість у виробництві.
- А нещодавно волонтерський штаб "Українська команда" надав зведеному добровольчому штурмовому батальйону "Скала" партію універсальних дронів.
- Ці безпілотники можуть переносити кілограм вибухівки, обладнані камерами, що передають зображення в режимі реального часу, та додатковими системами скиду. Також ці дрони несуть ворогові "вибухові послання" від українців, які збирали кошти на них.