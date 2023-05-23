Лейтенант розповів, якої допомоги найбільше потребують військові перед контрнаступом

Українські захисники героїчно обороняють наші територія та готуються до контрнаступу. Проте військові відчувають постійну потребу в певних засобах.

Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону Нацгвардії "Свобода" Роман Конон. Він назвав першочергову допомогу, яка нагально необхідна на фронті.

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Потрібна можливість корегувати наш вогонь

Лейтенант насамперед подякував волонтерському корпусу батальйону "Свобода", а також іншим благодійним організаціям та просто небайдужим волонтерам, які дуже допомагають його та іншим підрозділам.

Ми, як мінометники батальйону "Свобода", дуже потребуємо міни та снаряди до наших установок,

– наголосив він.

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Також Роман Конон зауважив, що його та іншим підрозділам потрібні "очі в небі", тобто дрони.

"Ми маємо бачити будь-які пересування ворога. А також в будь-яких ситуаціях, і вдень, і вночі мати можливість корегувати наш вогонь, щоб завдавати ворогу якомога більших втрат", – зауважив він.

Дрони для ЗСУ