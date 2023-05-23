Лейтенант рассказал, в какой помощи больше всего нуждаются военные перед контрнаступлением

Украинские защитники героически обороняют нашу территорию и готовятся к контрнаступлению. Однако военные испытывают постоянную потребность в определенных средствах.

Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона Нацгвардии "Свобода" Роман Конон. Он озвучил первоочередную помощь, которая необходима на фронте.

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Нужна возможность корректировать наш огонь

Лейтенант прежде всего поблагодарил волонтерский корпус батальона "Свобода", а также другие благотворительные организации и просто неравнодушных волонтеров, которые очень помогают его и другим подразделениям.

Мы, как минометчики батальона "Свобода", очень нуждаемся в минах и снарядах для наших установок,

– подчеркнул он.

Роман Конон рассказал о неотложных нуждах военных на передовой: смотрите видео

Также Роман Конон отметил, что его и другим подразделениям нужны "глаза в небе", то есть дроны.

"Мы должны видеть любые передвижения врага. А также в любых ситуациях, и днем, и ночью иметь возможность корректировать наш огонь, чтобы наносить врагу как можно большие потери", - заметил он.

Дроны для ВСУ