Лейтенант рассказал, в какой помощи больше всего нуждаются военные перед контрнаступлением
Украинские защитники героически обороняют нашу территорию и готовятся к контрнаступлению. Однако военные испытывают постоянную потребность в определенных средствах.
Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона Нацгвардии "Свобода" Роман Конон. Он озвучил первоочередную помощь, которая необходима на фронте.
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Нужна возможность корректировать наш огонь
Лейтенант прежде всего поблагодарил волонтерский корпус батальона "Свобода", а также другие благотворительные организации и просто неравнодушных волонтеров, которые очень помогают его и другим подразделениям.
Мы, как минометчики батальона "Свобода", очень нуждаемся в минах и снарядах для наших установок,
– подчеркнул он.
Роман Конон рассказал о неотложных нуждах военных на передовой: смотрите видео
Также Роман Конон отметил, что его и другим подразделениям нужны "глаза в небе", то есть дроны.
"Мы должны видеть любые передвижения врага. А также в любых ситуациях, и днем, и ночью иметь возможность корректировать наш огонь, чтобы наносить врагу как можно большие потери", - заметил он.
Дроны для ВСУ
- Издание The New York Times сообщило, что украинские военные сумели научиться перестраивать обычные дроны в боевые и производить самодельные. Такие беспилотники, издание считает, одной из самых угрожающих и распространенных инноваций за время войны.
- В то же время, ученые из Харькова при поддержке инженеров из других регионов создали первый украинский разведывательный беспилотник Sirko. Среди его преимуществ: невидимость для врага, бесшумность и легкость в производстве.
- А недавно волонтерский штаб "Украинская команда" предоставил сводному добровольческому штурмовому батальону "Скала" партию универсальных дронов.
- Эти беспилотники могут переносить килограмм взрывчатки, оборудованы камерами, передающими изображение в режиме реального времени, и дополнительными системами сброса. Также эти дроны несут врагу "взрывные послания" от украинцев, которые собирали средства на них.