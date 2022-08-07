Журналісти повідомили про новий випадок знущання над українськими військовополоненими на Донбасі

Британська газета Guardian повідомила про новий випадок знущання російських окупантів з українських полонених. Раніше моторошні кадри з'явились в мережі.

ЗМІ посилалось на фото, яке опублікував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. На ньому зображена окупована Попасна, де на паркані висить людський череп.

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Нові знущання з полонених

У статті мовиться, що є відео, де видно безголове і безруке тіло чоловіка, одягненого у військову форму. Він лежить у дворі будинку. Його голову накололи на дерев’яний стовп, а кисті рук – на металеві шипи на паркані. Видання не публікує кадри через жорстокість.

Журналісти зазначають, що не можуть підтвердити автентичність фотографії. Однак, за даними геолокації, фото, ймовірно, зробили наприкінці липня неподалік від центру Попасної. Адресу видно на фото.

Ці знімки – останній опублікований випадком звірств, скоєних російськими солдатами.

Попередні воєнні злочини росіян

Окупанти завдали удару по колонії в Оленівці, де утримували українських військовополонених. В Офісі генпрокурора повідомили про загибель близько 40 та поранення 130 осіб внаслідок обстрілу. У розвідці встановили, що терористичний акт в Оленівці був спецоперацією росії проти постачання Україні зброї.

Перед тим в мережі з'явились кадри, як російський військовий знущався над українським полоненим. Воїна потім застрелили. Ката вже ідентифікували.

Важливо – окупант жорстоко катував українця і опублікував відео: