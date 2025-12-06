Людська помилка: у Польщі відреагували на повітряну тривогу у місті Любартів

У польському місті Любартів в ніч на 6 грудня пролунали сигнали повітряної тривоги під час масованої атаки Росії на Україну. Сирени увімкнули через ймовірну загрозу.

RMF24 повідомляє, що нині влада з'ясовує, чи могла активація сирен статись через дезінформацію. Про це пише 24 Канал.

Де чули звуки сирен у Польщі 6 грудня?

У суботу близько з 05:00 6 грудня у польському місті Любартів, що в Люблінському воєводстві місцеві почули сирени повітряної тривоги та отримали повідомлення про можливу загрозу для регіону.

Мер міста Кшиштоф Пашник заявив, що сигнал тривоги було увімкнуто через інформацію про небезпеку із районного кризового центру. Загроза, ймовірно, була пов'язана із масованим російським обстрілом українських міст. Однак після ретельних перевірок інформації, виявилось що місту нічого не загрожує, тож за майже півтори години тривогу скасували.

Водночас губернатор Люблінського воєводства зазначив, що він не видавав розпорядження про увімкнення сирен, і його служби також не давали жодних подібних команд.

За інформацією видання, кризовий центр отримав попередження з іншого регіону, що до міста наближається об'єкт, однак і цю інформацію наразі перевіряють. Однією з основних версій є можливе поширення дезінформації, яке могло призвести до помилкового спрацювання систем.

Вищезазначена помилка була спричинена людською помилкою,

– мовиться у заяві повітської влади.

Відомо, що тривога цієї ночі лунала в 9 польських муніципалітетах Любартівського повіту:

Любартів,

Острув-Любельський,

Усцимув,

Фірлей,

Міхов,

Каміонка,

Абрамув,

Єзержани,

Нєдзвяда.

Куди летіли повітряні цілі в ніч на 6 грудня?