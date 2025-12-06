Укр Рус
6 декабря, 17:23
Человеческая ошибка: в Польше отреагировали на воздушную тревогу в городе Любартов

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • В польском городе Любартов и еще в 8 муниципалитетах прозвучали сигналы воздушной тревоги из-за возможной угрозы, связанной с массированным обстрелом Украины.
  • После проверки выяснилось, что это была ложная тревога, вызванная человеческой ошибкой и возможной дезинформацией.

В польском городе Любартов в ночь на 6 декабря прозвучали сигналы воздушной тревоги во время массированной атаки России на Украину. Сирены включили из-за вероятной угрозы.

RMF24 сообщает, что сейчас власти выясняют, могла ли активация сирен произойти из-за дезинформации. Об этом пишет 24 Канал.

Где слышали звуки сирен в Польше 6 декабря?

В субботу около 05:00 6 декабря в польском городе Любартов, что в Люблинском воеводстве местные услышали сирены воздушной тревоги и получили сообщение о возможной угрозе для региона.

Мэр города Кшиштоф Пашник заявил, что сигнал тревоги был включен из-за информации об опасности из районного кризисного центра. Угроза, вероятно, была связана с массированным российским обстрелом украинских городов. Однако после тщательных проверок информации, оказалось, что городу ничего не угрожает, поэтому почти через полтора часа тревогу отменили.

В то же время губернатор Люблинского воеводства отметил, что он не выдавал распоряжение о включении сирен, и его службы также не давали никаких подобных команд.

По информации издания, кризисный центр получил предупреждение из другого региона, что в город приближается объект, однако и эту информацию пока проверяют. Одной из основных версий является возможное распространение дезинформации, которое могло привести к ложному срабатыванию систем.

Вышеупомянутая ошибка была вызвана человеческой ошибкой,
– говорится в заявлении уездной власти.

Известно, что тревога этой ночью звучала в 9 польских муниципалитетах Любартовского уезда:

  • Любартов,
  • Острув-Любельский,
  • Усцимув,
  • Фирлей,
  • Михов,
  • Камионка,
  • Абрамув,
  • Езержаны,
  • Недзвяда.

Куда летели воздушные цели в ночь на 6 декабря?

  • Россияне выпустили на Украину этой ночью 653 беспилотники и несколько типов ракет, в частности "Кинжал", "Калибр" и "Искандер".

  • Украинские города атаковали три аэробаллистических ракеты "Кинжал", 34 крылатых ракеты Х-101, "Искандер-К" и "Калибр", а также 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23.

  • Минэнерго сообщает, что под ударом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в 8 областях Украины. Также пострадало оборудование на ТЭС.

  • В то же время враг повредил критическую инфраструктуру на Львовщине, Черниговщине, Киевщине и Днепропетровщине. Повреждены или разрушены частные дома, гаражи, есть раненые.