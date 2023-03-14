У Повітряних силах розповіли про причини "тривожного" дня в Україні

У вівторок в Україні "тривожний" день. Кілька разів по всій Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що масштабні повітряні тривоги 14 березня були пов’язані з активністю тактичної авіації Росії, загрозою застосування оперативно-тактично ракетних комплексів наземного базування та польотами ворожих МіГ-31К.

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Хронологія 14 березня: Повітряні сили пояснили причини оголошення тривог

Коли злітає МіГ-32К тривогу оголошують по всій Україні

тривога лунала на Півдні, Півночі та Сході України та була пов’язана з активністю тактичної авіації. Зокрема на півдні російські літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі.на Сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування.масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування балістичних ракет.оголошувалися через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал" з авіабази "Саваслейка". Ці тривоги не були тривалими. У Повітряних силах припустили, що, скоріш за все, це тренувальні польоти.

Всеукраїнська тривога оголошується щоразу, коли злітає російський МіГ-31К. Це носій ракети Х-47м2 "Кинджал" і може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Вони небезпечні тим, що можуть маневрувати на траєкторії польоту. Крім цього, одразу після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і летить на великій швидкості вниз, тож засоби ППО фіксують їх надто пізно та не встигають відреагувати.

Прослідкувати момент запуску "Кинджала" у Повітряних сил поки що немає технічної можливості немає.