В Воздушных силах рассказали о причинах "тревожного" дня в Украине

Во вторник в Украине "тревожный" день. Несколько раз по всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу.

В воздушных силах ВСУ объяснили, что масштабные воздушные тревоги 14 марта были связаны с активностью тактической авиации России, угрозой применения оперативно-тактически ракетных комплексов наземного базирования и полетами враждебных МиГ-31К.

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Хронология 14 марта: Воздушные силы объяснили причины объявления тревог

Когда взлетает МиГ-32К тревогу объявляют по всей Украине

тревога звучала на Юге, Севере и Востоке и была связана с активностью тактической авиации. В частности, на юге российские самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области. Ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.на Востоке Украины была опасность внедрения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования.масштабная воздушная тревога раздалась из-за угрозы применения баллистических ракет.объявлялись из-за взлета истребителя МиГ-31К, являющегося носителем аэробалистических ракет "Кинжал" с авиабазы "Саваслейка". Эти тревоги были не продолжительными. В воздушных силах предположили, что скорее всего это тренировочные полеты.По всей Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К с ракетой "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. До этого в западном регионе России фиксировали активность тактической авиации.

Всеукраинская тревога объявляется всякий раз, когда взлетает российский МиГ-31К. Это носитель ракеты Х-47м2 "Кинжал" и может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.

Максимальная скорость "Кинжала" – 10 махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. Они опасны тем, что могут маневрировать на траектории полета. Кроме того, сразу после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и летит на большой скорости вниз, поэтому средства ПВО фиксируют их слишком поздно и не успевают отреагировать.

Проследить момент запуска "Кинжала" у Воздушных сил пока нет технической возможности.