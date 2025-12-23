25 грудня і 1 січня чи 26-го і 2-го: коли на кордоні буде найбільше черг

На свята частина українців традиційно їде за кордон. Прикордонники розповіли 24 Каналу, коли черг буде найбільше.

Повний ексклюзивний коментар речника ДПСУ Андрія Демченка читайте в матеріалі 24 Каналу "Де найдовші черги та чи закінчаться до Різдва й Нового року: що відбувається на кордонах України".

Дивіться також Перед Різдвом не доведеться чекати: ось на яких пунктах пропуску найменші черги

Коли на кордоні буде менше черг?

Андрій Демченко наголосив: у попередні роки Різдво та Новий рік були активними в плані поїздок. Але конкретно 25 грудня і 1 січня українці їздять менше.

Якщо аналізувати попередні роки, то 25 грудня та 1 січня пасажиропотік може різко впасти. Це було в минулі роки, і в цьому році може статися також. Бо саме в день свят громадяни не надто охоче перетинають кордон,

– сказав прикордонник.

А от 23 і 24 грудня пасажиропотік залишатиметься високим.

"25 числа впаде, 26-го, 27-го, 28-го і до 31-го знову він може зрости. 1 січня може знову впасти, бо день свята, Новий рік. Із 2 числа може знову почати зростати", – припустив Андрій Демченко.

Коли в дорослих закінчаться відпустки, а в дітей – канікули, тоді кількість людей на кордоні зменшиться.

А коли канікули цього року?

Зимові канікули в українських школах у 2025 – 2026 році визначить кожний заклад окремо.

МОН не вказувало конкретні дати і взагалі рекомендувало перенести частину весняних канікул на грудень – січень або взагалі перенести окремі уроки на червень 2026 року (за винятком випускних класів). Такі пропозиції пов'язані з можливими блекаутами.

Зверніть увагу, що 25 грудня і 1 січня через дію воєнного стану не будуть вихідними. Детально про вихідні на свята у 2026 році писав 24 Канал.