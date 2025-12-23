25 грудня і 1 січня чи 26-го і 2-го: коли на кордоні буде найбільше черг
- Пасажиропотік на кордоні під час свят з дня у день відрізняється.
- Після закінчення відпусток та канікул кількість людей на кордоні зменшиться.
На свята частина українців традиційно їде за кордон. Прикордонники розповіли 24 Каналу, коли черг буде найбільше.
Коли на кордоні буде менше черг?
Андрій Демченко наголосив: у попередні роки Різдво та Новий рік були активними в плані поїздок. Але конкретно 25 грудня і 1 січня українці їздять менше.
Якщо аналізувати попередні роки, то 25 грудня та 1 січня пасажиропотік може різко впасти. Це було в минулі роки, і в цьому році може статися також. Бо саме в день свят громадяни не надто охоче перетинають кордон,
– сказав прикордонник.
А от 23 і 24 грудня пасажиропотік залишатиметься високим.
"25 числа впаде, 26-го, 27-го, 28-го і до 31-го знову він може зрости. 1 січня може знову впасти, бо день свята, Новий рік. Із 2 числа може знову почати зростати", – припустив Андрій Демченко.
Коли в дорослих закінчаться відпустки, а в дітей – канікули, тоді кількість людей на кордоні зменшиться.
А коли канікули цього року?
Зимові канікули в українських школах у 2025 – 2026 році визначить кожний заклад окремо.
МОН не вказувало конкретні дати і взагалі рекомендувало перенести частину весняних канікул на грудень – січень або взагалі перенести окремі уроки на червень 2026 року (за винятком випускних класів). Такі пропозиції пов'язані з можливими блекаутами.
Зверніть увагу, що 25 грудня і 1 січня через дію воєнного стану не будуть вихідними. Детально про вихідні на свята у 2026 році писав 24 Канал.