25 декабря и 1 января или 26-го и 2-го: когда на границе будет больше всего очередей

На праздники часть украинцев традиционно едет за границу. Пограничники рассказали 24 Каналу, когда очередей будет больше всего.

Полный эксклюзивный комментарий спикера ГПСУ Андрея Демченко читайте в материале 24 Канала "Где самые длинные очереди и закончатся ли они до Рождества и Нового года: что происходит на границах Украины".

Смотрите также Перед Рождеством не придется ждать: вот на каких пунктах пропуска наименьшие очереди

Когда на границе будет меньше очередей?

Андрей Демченко отметил: в предыдущие годы Рождество и Новый год были активными в плане поездок. Но конкретно 25 декабря и 1 января украинцы ездят меньше.

Если анализировать предыдущие годы, то 25 декабря и 1 января пассажиропоток может резко упасть. Это было в прошлые годы, и в этом году может произойти также. Потому что именно в день праздников граждане не слишком охотно пересекают границу,

– сказал пограничник.

А вот 23 и 24 декабря пассажиропоток будет оставаться высоким.

"25 числа упадет, 26-го, 27-го, 28-го и до 31-го снова он может вырасти. 1 января может снова упасть, потому что день праздника, Новый год. Со 2 числа может снова начать расти", – предположил Андрей Демченко.

Когда у взрослых закончатся отпуска, а у детей – каникулы, тогда количество людей на границе уменьшится.

А когда каникулы в этом году?

Зимние каникулы в украинских школах в 2025 – 2026 году определит каждое заведение отдельно.

МОН не указывало конкретные даты и вообще рекомендовало перенести часть весенних каникул на декабрь – январь или вообще перенести отдельные уроки на июнь 2026 года (за исключением выпускных классов). Такие предложения связаны с возможными блэкаутами.

Обратите внимание, что 25 декабря и 1 января из-за действия военного положения не будут выходными. Подробно о выходных на праздники в 2026 году писал 24 Канал.