Підпал заводу в Чехії: пошкоджено виробництво тепловізорів для України

На одному з оборонних підприємств у Чехії 20 березня, ймовірно, стався теракт. Під час нього було пошкоджено потужності Archer-LPP, що виробляє тепловізори для української армії.

Про це повідомив засновник та CEO компанії Олександр Яременко.

Як заявив Яременко, 20 березня невідомі у масках підпалили українське підприємство у Пардубіце. Засновник Archer показав відео ліквідації пожежі та запевнив партнерів, що всі договірні зобов'язання будуть виконані.

Ліквідація підпалу у Чехії: дивіться відео

У місцевій поліції повідомили для Ceske Noviny, що розслідування на місці події завершили, а будівлю передали власнику.

Пожежа зачепила потужності компанії Archer, яка входить до складу LPP Holding. Вона виробляє високотехнологічну оптику, зокрема тепловізори та системи спостереження для використання українськими військовими.

