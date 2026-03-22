Про це повідомив засновник та CEO компанії Олександр Яременко.
Нові деталі підпалу оборонного заводу?
Як заявив Яременко, 20 березня невідомі у масках підпалили українське підприємство у Пардубіце. Засновник Archer показав відео ліквідації пожежі та запевнив партнерів, що всі договірні зобов'язання будуть виконані.
Ліквідація підпалу у Чехії: дивіться відео
У місцевій поліції повідомили для Ceske Noviny, що розслідування на місці події завершили, а будівлю передали власнику.
Пожежа зачепила потужності компанії Archer, яка входить до складу LPP Holding. Вона виробляє високотехнологічну оптику, зокрема тепловізори та системи спостереження для використання українськими військовими.
Хто підпалив завод у Чехії?
Раніше повідомлялось, що відповідальність за інцидент на себе взяла антиізраїльська група The Earthquake Faction. Вони стверджували, що це протест через нібито допомогу Ізраїлю. Також зловмисники показали відео підпалу.
У LPP Holding уточнили, що так не реалізували плани співпраці з ізраїльським Elbit Systems у виробництві БпЛА.
Правоохоронці у Чехії підозрюють, що це був теракт.