Об этом сообщил основатель и CEO компании Александр Яременко.
Как заявил Яременко, 20 марта неизвестные в масках подожгли украинское предприятие в Пардубице. Основатель Archer показал видео ликвидации пожара и заверил партнеров, что все договорные обязательства будут выполнены.
В местной полиции сообщили для Ceske Noviny, что расследование на месте происшествия завершили, а здание передали владельцу.
Пожар задел мощности компании Archer, которая входит в состав LPP Holding. Она производит высокотехнологичную оптику, в частности тепловизоры и системы наблюдения для использования украинскими военными.
Ранее сообщалось, что ответственность за инцидент на себя взяла антиизраильская группа The Earthquake Faction. Они утверждали, что это протест из-за якобы помощи Израилю. Также злоумышленники показали видео поджога.
В LPP Holding уточнили, что так не реализовали планы сотрудничества с израильским Elbit Systems в производстве БпЛА.
Правоохранители в Чехии подозревают, что это был теракт.