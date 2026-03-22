Поджог завода в Чехии: повреждено производство тепловизоров для Украины

На одном из оборонных предприятий в Чехии 20 марта, вероятно, произошел теракт. Во время него были повреждены мощности Archer-LPP, производящей тепловизоры для украинской армии.

Об этом сообщил основатель и CEO компании Александр Яременко.

Как заявил Яременко, 20 марта неизвестные в масках подожгли украинское предприятие в Пардубице. Основатель Archer показал видео ликвидации пожара и заверил партнеров, что все договорные обязательства будут выполнены.

Ликвидация поджога в Чехии: смотрите видео

В местной полиции сообщили для Ceske Noviny, что расследование на месте происшествия завершили, а здание передали владельцу.

Пожар задел мощности компании Archer, которая входит в состав LPP Holding. Она производит высокотехнологичную оптику, в частности тепловизоры и системы наблюдения для использования украинскими военными.

