За 70 кілометрів від Москви у Центрі космічної промисловості спалахнула пожежа. Там зафіксовано викид гептила – надзвичайно токсичного ракетного палива. Однак це, напевно, не найкритичніший наслідок для росіян.

Про це в етері 24 Каналу повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що Росія використовує гептил для балістичних ракет. А через удар його може поменшати.

Якими будуть наслідки загоряння Центру космічної промисловості в Росії?

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що гептил є справді отруйним висококиплячим ракетним паливом. Хто потрапляє під його удар – довго жити не буде.

Через це невідомо, чому росіяни зберігали його саме в цьому центрі. Водночас більшість російських балістичних ракет літає саме на гептилі.

Один із варіантів виведення з ладу космічного напрямку Росії – це саме знищення складів гептилу, бо воно є ракетним компонентом. Нам треба знаходити такі точки та тоді менше балістичних ракет ворога будуть виконувати бойове завдання,

– наголосив Світан.

