Про це в етері 24 Каналу повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що Росія використовує гептил для балістичних ракет. А через удар його може поменшати.
Якими будуть наслідки загоряння Центру космічної промисловості в Росії?
Полковник запасу ЗСУ зазначив, що гептил є справді отруйним висококиплячим ракетним паливом. Хто потрапляє під його удар – довго жити не буде.
Через це невідомо, чому росіяни зберігали його саме в цьому центрі. Водночас більшість російських балістичних ракет літає саме на гептилі.
Один із варіантів виведення з ладу космічного напрямку Росії – це саме знищення складів гептилу, бо воно є ракетним компонентом. Нам треба знаходити такі точки та тоді менше балістичних ракет ворога будуть виконувати бойове завдання,
– наголосив Світан.
Що ще недавно горіло у Росії: коротко
8 жовтня масштабна пожежа охопила "Завод припоев" у Новосибірську. На ньому паяли елементи озброєння, зв'язку та радіоелектроніки для потреб російської армії.
Тим часом у Єкатеринбурзі палала територія Уральського турбінного заводу. Він виготовляє продукцію для цивільної енергетики та оборонно-промислового комплексу країни-агресорки. Росіяни ж заперечили інцидент на заводі, заявляючи, що горіло меблеве підприємство.
На початку цього місяця у Ярославлі горів НПЗ, який входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ. Цікаво, що місцева влада заперечила причетність до цього українських БпЛА.