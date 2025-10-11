Об этом в эфире 24 Канала сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что Россия использует гептил для баллистических ракет. А из-за удара его может уменьшиться.
Какими будут последствия возгорания Центра космической промышленности в России?
Полковник запаса ВСУ отметил, что гептил действительно является ядовитым высококипящим ракетным топливом. Кто попадает под его удар – долго жить не будет.
Поэтому неизвестно, почему россияне хранили его именно в этом центре. В то же время большинство российских баллистических ракет летает именно на гептиле.
Один из вариантов вывода из строя космического направления России – это именно уничтожение складов гептила, потому что оно является ракетным компонентом. Нам надо находить такие точки и тогда меньше баллистических ракет врага будут выполнять боевую задачу,
– подчеркнул Свитан.
Что еще недавно горело в России: коротко
- 8 октября масштабный пожар охватил "Завод припоев" в Новосибирске. На нем паяли элементы вооружения, связи и радиоэлектроники для нужд российской армии.
- Тем временем в Екатеринбурге пылала территория Уральского турбинного завода. Он производит продукцию для гражданской энергетики и оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора. Россияне же отрицали инцидент на заводе, заявляя, что горело мебельное предприятие.
- В начале этого месяца в Ярославле горел НПЗ, который входит в пятерку крупнейших российских НПЗ. Интересно, что местные власти отрицают причастность к этому украинских БпЛА.