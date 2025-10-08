У Новосибірську 8 жовтня сталася масштабна пожежа на території підприємства "Завод припоев". Вогонь повністю охопив будівлю, внаслідок чого вона завалилася.

Що відомо про пожежу на заводі в Новосибірську?

У Новосибірську 8 жовтня спалахнула потужна пожежа на підприємстві "Завод припоев". Він спеціалізувався на виробництві електроніки та мікросхем, а також на ремонті та складанні електротехнічних пристроїв.

За даними ЗМІ, завод був залучений у сфері паяння елементів озброєння, зв'язку та радіоелектроніки для потреб оборонно-промислового комплексу Росії.

Пожежа швидко охопила приміщення, після чого будівля обвалилася. РосЗМІ повідомляють про масштабні руйнування, проте причина загоряння поки не відома.

Зазначається, що пожежники ліквідували займання, проте будівля згоріла вщент.

