Анталія – зона лиха, жертв стало більше: що відбувається у Туреччині 31 липня
Джерело:24 канал
Курортну Туреччину охопили потужні лісові пожежі. Вогонь вже дістався міст, тому евакуацію людей проводять щодня. Станом на 31 липня ситуація залишається складною, кількість жертв знову зросла.
Про те, що відбувається в Туреччині в епіцентрах пожеж 30 липня, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Більшість осередків займання ліквідували
Турецькі вогнеборці змогли приборкати одразу 88 з 98 осередків займань. Однак боротьба з вогнем у курортних містах все ще триває. Як пояснив міністр лісового та сільського господарства Туреччини Бакір Пакдемірлі, рятувальники ще мають приборкати пожежі в:
- Анталії,
- Мармарисі,
- Османіє,
- Муглі,
- провінції Адана.
Усі ці регіони 31 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив зонами лиха. Саме вони найбільше постраждали від сильних лісових пожеж.
Пожежі вирують у 6 регіонах
Зауважимо, що напередодні вогонь охопив все південне узбережжя і дістався до курортних міст. Зараз же пожежі вирують у 6 турецьких провінціях. Окрім перерахованих вище районів, осередки загоряння залишаються в провінції Кайсері.
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Ердоган підкреслив, що турецькі правоохоронці активно займаються розслідуванням причин виникнення пожеж. Він підкреслив, що одна з розглянутих фахівцями версій – це диверсія.
Українські рятувальники почали гасити пожежі
Ще напередодні Україна направила свої літаки з рятувальниками до Туреччини. 31 липня вони почали гасити лісові пожежі. Відомо, що до Туреччини прибули 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення в складі 14 осіб.
Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах. Також їх раніше залучали до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, Ізраїлі та Грузії.
Українські літаки, що полетіли до Туреччини / Фото ДСНС
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Влада почала виплати постраждалим
Влада Туреччини почала виплати постраждалим в лісових пожежах.
Замість згорілих дерев ми посадимо нові, але тих, хто пішов з життя, повернути вже не вдасться. Ми також маємо намір відшкодувати збитки нашим громадянам. Спеціально для цього 31 липня працює державний банк "Зіраат",
– сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу телеканалу TRT.
Кількість жертв знову зросла
Як пише турецьке агентство Анадолу, вогонь забрав життя вже 5 осіб. Загалом внаслідок пожеж постраждали понад 400 людей, більшість з яких вже виписали. За даними лікарів, люди найчастіше зверталися до лікарень з опіками або незначними травмами. Левова частка людей потребувала кисневої терапії.Зверніть увагу! Станом на 31 липня на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я перебувають лише 10 осіб.
Не пожежами єдиними
У виснаженій пожежами Туреччині очевидці зафіксували метеорит. Сталося це у місті Ізмір, що на узбережжі Егейського моря. Місцеві кажуть, що метеорит впав біля міста і від падіння пролунав вибух, однак коментарів від влади немає.
Варто пояснити, що те, що зафіксували жителі Ізміра, називають болідом. Це доволі рідкісне явище, що виглядає як вогняна куля, яка рухається в небі. Одним із найвідоміших є Челябінський болід.
Падіння метеорита над Ізміром: дивіться відео
Пожежі в Туреччині: головне
- Лісові пожежі спалахнули ще 28 липня у місті Манавґрат. Стихія охопила найбільші курорти країни – Анталію, Мармарис та Бодрум. Цьому сприяв сильний вітер та спека до +50 градусів.
- МЗС України повідомило, що серед постраждалих немає українців. За даними відомства на курортах Туреччини зараз перебувають 100 тисяч наших громадян.
- Серед місцевих жителів все більше поширюються припущення про навмисний підпал, який і спровокував ці пожежі.