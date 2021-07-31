Анталия – зона бедствия, жертв стало больше: что происходит в Турции 31 июля

Курортную Турцию охватили мощные лесные пожары. Огонь уже добрался до городов, поэтому эвакуацию людей проводят ежедневно. По состоянию на 31 июля ситуация остается сложной, число жертв вновь возросло.

О том, что происходит в Турции в центрах пожаров 30 июля, читайте в материале 24 канала.

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Большинство очагов возгорания ликвидировали

Турецкие пожарные смогли усмирить сразу 88 из 98 очагов возгораний. Однако борьба с огнем в курортных городах все еще продолжается. Как пояснил министр лесного и сельского хозяйства Турции Бакир Пакдемирли, спасатели еще должны усмирить пожары в:

Анталии,

Мармарисе,

Османие,

Мугли,

провинции Адана.

Все эти регионы 31 июля президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зонами бедствия. Именно они больше всего пострадали от сильных лесных пожаров.

Пожары бушуют в 6 регионах

Заметим, что накануне огонь охватил все южное побережье и добрался до курортных городов. Сейчас же пожары бушуют в 6 турецких провинциях. Кроме вышеперечисленных районов, очаги возгорания остаются в провинции Кайсери.

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Эрдоган подчеркнул, что турецкие правоохранители активно занимаются расследованием причин возникновения пожаров. Он подчеркнул, что одна из рассмотренных специалистами версий – это диверсия.

Украинские спасатели начали тушить пожары

Еще накануне Украина направила свои самолеты со спасателями в Турцию. 31 июля они начали тушить лесные пожары. Известно, что в Турцию прибыли 2 экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах. Также их ранее привлекали к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии.

Украинские самолеты, полетели в Турцию / Фото ГСЧС

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Власти начали выплаты пострадавшим

Власти Турции начали выплаты пострадавшим в лесных пожарах.

Вместо сгоревших деревьев мы посадим новые, но тех, кто ушел из жизни, вернуть уже не удастся. Мы также намерены возместить убытки нашим гражданам. Специально для этого 31 июля работает государственный банк "Зираат",

– сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу телеканалу TRT.

Число жертв вновь возросло

Как пишет турецкое агентство Анадолу, огонь унес жизни уже 5 человек. Всего в результате пожаров пострадали более 400 человек, большинство из которых уже выписали. По данным врачей, люди чаще всего обращались в больницы с ожогами или незначительными травмами. Львиная доля людей нуждалась в кислородной терапии.

Не пожарами едиными

По состоянию на 31 июля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения находятся только 10 человек.

В истощенной пожарами Турции очевидцы зафиксировали метеорит. Произошло это в городе Измир на побережье Эгейского моря. Местные говорят, что метеорит упал возле города и от падения прогремел взрыв, однако комментариев от властей нет.

Стоит пояснить, что то, что зафиксировали жители Измира, называют болидом. Это довольно редкое явление, которое выглядит как огненный шар, движущийся в небе. Один из самых известных – Челябинский болид.

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