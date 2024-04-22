Україна чекає на сміливі кроки щодо надання ППО: які рішення ухвалили європейські міністри

У Люксембурзі 22 квітня під час Ради Україна – НАТО відбулося засідання міністрів закордонних справ та оборони європейських країн. Очільники міністерств обговорили, зокрема, питання посилення воєнної допомоги для України.

Ключовою темою дискусії очільників міністерств стала тема надання Києву нових систем ППО, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі Софія Назаренко. До європейських колег в режимі онлайн доєдналися міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава міноборони України Рустем Умеров.

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Німеччина передала перший додатковий Patriot

Українські міністри закликали Євросоюз перестати дискутувати про важливість допомоги і зрештою надати її. Кулеба звернувся до союзників із проханням скоріше передати системи ППО.

Потрібні вже сьогодні конкретні та сміливі кроки щодо якнайшвидшого надання Україні додаткових систем Patriot та SAMP/T, ракет до них, артилерії та боєприпасів, іншої зброї та обладнання,

– наголосив очільник МЗС.

Водночас першу додаткову систему захисту неба Patriot Україні вже передала Німеччина. Берлін закликав партнерів посилити воєнну допомогу для України на фоні масових ракетних атак її території з боку Росії.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що військова підтримка може зберегти життя українців.

"Ми наполегливо закликаємо, як це вже робили на Саміті G7 і на Раді Україна – НАТО, щоб усі ще раз подивилися на свої запаси і знайшли спосіб розширити підтримку ППО. Тому що кожна додаткова система ППО рятує життя в Україні, і саме тому так важливо, щоб ми всі об'єднали наші ресурси в цій сфері", – зауважила Бербок.

Швеція може надати RBS 70

Наразі передачу систем ППО Києву розглядають всі союзники. Зокрема Швеція планує долучитися до німецької ініціативи з надання додаткових систем захисту.

Шведський уряд шукає можливість не тільки фінансування закупівель систем ППО і ракет до них, а й передачі наявних в країні систем Patriot.

"Я не виключаю такої можливості, але зараз ми зосереджені на фінансовому внеску, а також можливо на передачі зенітно-ракетного комплексу RBS 70. Це могло б зменшити певний тиск на системи Patriot та ракети AMRAAM. Ми також очікуємо на збільшення постачань з боку США, а потім подивимось, як це вплине на загальний результат", – сказав міністр закордонних справ Швеції Поль Джонсон.

RBS 70 Це шведський переносний зенітно-ракетний комплекс. Управління його ракетою відбувається за допомогою лазеру – його променем створюється "коридор", по якому прямує ракета. Цей ПЗРК ефективно працює зокрема в умовах протидії засобами РЕБ. Сьогодні застосовується його п'яте покоління. Модернізований ПЗРК здатний автоматично відстежування повітряні цілі. Це забезпечує йому вищу точність влучання.

Триває тиск на Іспанію та Грецію

Також держави – члени ЄС продовжили тиск на Іспанію та Грецію, які мають в наявності системи Patriot та С-300. Країни Євросоюзу закликають передати озброєння українській армії, втім, чи відбудеться це найближчим часом, наразі невідомо.

На пряме запитання журналістів, чи отримає Україна Patriot від Мадриду, міністр закордонних справ в Іспанії не відповів.

Ми дуже добре розуміємо потребу України в засобах протиповітряної оборони і особливо в системах Patriot. Іспанія завжди робила все, що могла, і що було в її силах,

– наголосив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Крім того, у Люксембурзі обговорюватимуть події на Близькому Сході та ідею запровадження додаткових санкцій проти Ірану через атаку на Ізраїль. Нові обмеження також будуть пов'язані з наданням військової допомоги для Росії.

Надання систем ППО Україні