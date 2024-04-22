Украина ждет смелых шагов по предоставлению ПВО: какие решения приняли европейские министры

В Люксембурге 22 апреля во время Совета Украина – НАТО состоялось заседание министров иностранных дел и обороны европейских стран. Руководители министерств обсудили, в частности, вопрос усиления военной помощи для Украины.

Ключевой темой дискуссии руководителей министерств стала тема предоставления Киеву новых систем ПВО, сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко. К европейским коллегам в режиме онлайн присоединились министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава минобороны Украины Рустем Умеров.

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Германия передала первый дополнительный Patriot

Украинские министры призвали Евросоюз перестать дискутировать о важности помощи и в конце концов предоставить ее. Кулеба обратился к союзникам с просьбой поскорее передать системы ПВО.

Нужны уже сегодня конкретные и смелые шаги по скорейшему предоставлению Украине дополнительных систем Patriot и SAMP/T, ракет к ним, артиллерии и боеприпасов, другого оружия и оборудования,

– подчеркнул глава МИД.

В то же время первую дополнительную систему защиты неба Patriot Украине уже передала Германия. Берлин призвал партнеров усилить военную помощь для Украины на фоне массовых ракетных атак ее территории со стороны России.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что военная поддержка может сохранить жизни украинцев.

"Мы настойчиво призываем, как это уже делали на Саммите G7 и на Совете Украина – НАТО, чтобы все еще раз посмотрели на свои запасы и нашли способ расширить поддержку ПВО. Потому что каждая дополнительная система ПВО спасает жизни в Украине, и именно поэтому так важно, чтобы мы все объединили наши ресурсы в этой сфере", – отметила Бербок.

Швеция может предоставить RBS 70

Сейчас передачу систем ПВО Киеву рассматривают все союзники. В частности, Швеция планирует присоединиться к немецкой инициативе по предоставлению дополнительных систем защиты.

Шведское правительство ищет возможность не только финансирования закупок систем ПВО и ракет к ним, но и передачи имеющихся в стране систем Patriot.

"Я не исключаю такой возможности, но сейчас мы сосредоточены на финансовом вкладе, а также, возможно, на передаче зенитно-ракетного комплекса RBS 70. Это могло бы уменьшить определенное давление на системы Patriot и ракеты AMRAAM. Мы также ожидаем увеличение поставок со стороны США, а потом посмотрим, как это повлияет на общий результат", – сказал министр иностранных дел Швеции Поль Джонсон.

RBS 70 Это шведский переносной зенитно-ракетный комплекс. Управление его ракетой происходит с помощью лазера – его лучом создается "коридор", по которому направляется ракета. Этот ПЗРК эффективно работает, в частности, в условиях противодействия средствами РЭБ. Сегодня применяется его пятое поколение. Модернизированный ПЗРК способен автоматически отслеживать воздушные цели. Это обеспечивает ему более высокую точность попадания.

Продолжается давление на Испанию и Грецию

Также государства – члены ЕС продолжили давление на Испанию и Грецию, которые имеют в наличии системы Patriot и С-300. Страны Евросоюза призывают передать вооружение украинской армии, впрочем, состоится ли это в ближайшее время, пока неизвестно.

На прямой вопрос журналистов, получит ли Украина Patriot от Мадрида, министр иностранных дел в Испании не ответил.

Мы очень хорошо понимаем потребность Украины в средствах противовоздушной обороны и особенно в системах Patriot. Испания всегда делала все, что могла, и что было в ее силах,

– подчеркнул глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Кроме того, в Люксембурге будут обсуждать события на Ближнем Востоке и идею введения дополнительных санкций против Ирана из-за атаки на Израиль. Новые ограничения также будут связаны с предоставлением военной помощи для России.

Предоставление систем ПВО Украине