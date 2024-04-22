Ключовою темою дискусії очільників міністерств стала тема надання Києву нових систем ППО, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі Софія Назаренко. До європейських колег в режимі онлайн доєдналися міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава міноборони України Рустем Умеров.
До теми Системи ППО без ракет – це як пістолет без патронів, – Боррель із закликом до країн ЄС
Німеччина передала перший додатковий Patriot
Українські міністри закликали Євросоюз перестати дискутувати про важливість допомоги і зрештою надати її. Кулеба звернувся до союзників із проханням скоріше передати системи ППО.
Потрібні вже сьогодні конкретні та сміливі кроки щодо якнайшвидшого надання Україні додаткових систем Patriot та SAMP/T, ракет до них, артилерії та боєприпасів, іншої зброї та обладнання,
– наголосив очільник МЗС.
Водночас першу додаткову систему захисту неба Patriot Україні вже передала Німеччина. Берлін закликав партнерів посилити воєнну допомогу для України на фоні масових ракетних атак її території з боку Росії.
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що військова підтримка може зберегти життя українців.
"Ми наполегливо закликаємо, як це вже робили на Саміті G7 і на Раді Україна – НАТО, щоб усі ще раз подивилися на свої запаси і знайшли спосіб розширити підтримку ППО. Тому що кожна додаткова система ППО рятує життя в Україні, і саме тому так важливо, щоб ми всі об'єднали наші ресурси в цій сфері", – зауважила Бербок.
Швеція може надати RBS 70
Наразі передачу систем ППО Києву розглядають всі союзники. Зокрема Швеція планує долучитися до німецької ініціативи з надання додаткових систем захисту.
Шведський уряд шукає можливість не тільки фінансування закупівель систем ППО і ракет до них, а й передачі наявних в країні систем Patriot.
"Я не виключаю такої можливості, але зараз ми зосереджені на фінансовому внеску, а також можливо на передачі зенітно-ракетного комплексу RBS 70. Це могло б зменшити певний тиск на системи Patriot та ракети AMRAAM. Ми також очікуємо на збільшення постачань з боку США, а потім подивимось, як це вплине на загальний результат", – сказав міністр закордонних справ Швеції Поль Джонсон.
RBS 70Це шведський переносний зенітно-ракетний комплекс. Управління його ракетою відбувається за допомогою лазеру – його променем створюється "коридор", по якому прямує ракета. Цей ПЗРК ефективно працює зокрема в умовах протидії засобами РЕБ. Сьогодні застосовується його п'яте покоління. Модернізований ПЗРК здатний автоматично відстежування повітряні цілі. Це забезпечує йому вищу точність влучання.
Триває тиск на Іспанію та Грецію
Також держави – члени ЄС продовжили тиск на Іспанію та Грецію, які мають в наявності системи Patriot та С-300. Країни Євросоюзу закликають передати озброєння українській армії, втім, чи відбудеться це найближчим часом, наразі невідомо.
На пряме запитання журналістів, чи отримає Україна Patriot від Мадриду, міністр закордонних справ в Іспанії не відповів.
Ми дуже добре розуміємо потребу України в засобах протиповітряної оборони і особливо в системах Patriot. Іспанія завжди робила все, що могла, і що було в її силах,
– наголосив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
Крім того, у Люксембурзі обговорюватимуть події на Близькому Сході та ідею запровадження додаткових санкцій проти Ірану через атаку на Ізраїль. Нові обмеження також будуть пов'язані з наданням військової допомоги для Росії.
Надання систем ППО Україні
- Під час засідання Ради Україна – НАТО 19 квітня було ухвалене рішення надання Україні більше систем ППО.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс "визначив наявні ресурси" на території усіх країн – членів НАТО та виявив системи, які є "доступними для України". Це означає, що найближчим часом будуть "нові оголошення" щодо допомоги Україні з ППО.
- Водночас Нідерланди, Данія та Чехія можуть долучитись до ініціативи Німеччини та передати Україні додаткові системи ППО Україні.
- Нагадаємо, що 13 квітня уряд Німеччини ухвалив рішення щодо негайного надання Україні ще одного зенітно-ракетний комплекс Patriot. Його виділять на додачу до систем ППО, які вже є в Україні та ще планують передати.