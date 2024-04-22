Ключовою темою дискусії очільників міністерств стала тема надання Києву нових систем ППО, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі Софія Назаренко. До європейських колег в режимі онлайн доєдналися міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава міноборони України Рустем Умеров.

До теми Системи ППО без ракет – це як пістолет без патронів, – Боррель із закликом до країн ЄС

Німеччина передала перший додатковий Patriot

Українські міністри закликали Євросоюз перестати дискутувати про важливість допомоги і зрештою надати її. Кулеба звернувся до союзників із проханням скоріше передати системи ППО.

Потрібні вже сьогодні конкретні та сміливі кроки щодо якнайшвидшого надання Україні додаткових систем Patriot та SAMP/T, ракет до них, артилерії та боєприпасів, іншої зброї та обладнання,

– наголосив очільник МЗС.

Водночас першу додаткову систему захисту неба Patriot Україні вже передала Німеччина. Берлін закликав партнерів посилити воєнну допомогу для України на фоні масових ракетних атак її території з боку Росії.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що військова підтримка може зберегти життя українців.

"Ми наполегливо закликаємо, як це вже робили на Саміті G7 і на Раді Україна – НАТО, щоб усі ще раз подивилися на свої запаси і знайшли спосіб розширити підтримку ППО. Тому що кожна додаткова система ППО рятує життя в Україні, і саме тому так важливо, щоб ми всі об'єднали наші ресурси в цій сфері", – зауважила Бербок.

Швеція може надати RBS 70

Наразі передачу систем ППО Києву розглядають всі союзники. Зокрема Швеція планує долучитися до німецької ініціативи з надання додаткових систем захисту.

Шведський уряд шукає можливість не тільки фінансування закупівель систем ППО і ракет до них, а й передачі наявних в країні систем Patriot.

"Я не виключаю такої можливості, але зараз ми зосереджені на фінансовому внеску, а також можливо на передачі зенітно-ракетного комплексу RBS 70. Це могло б зменшити певний тиск на системи Patriot та ракети AMRAAM. Ми також очікуємо на збільшення постачань з боку США, а потім подивимось, як це вплине на загальний результат", – сказав міністр закордонних справ Швеції Поль Джонсон.

RBS 70 Це шведський переносний зенітно-ракетний комплекс. Управління його ракетою відбувається за допомогою лазеру – його променем створюється "коридор", по якому прямує ракета. Цей ПЗРК ефективно працює зокрема в умовах протидії засобами РЕБ. Сьогодні застосовується його п'яте покоління. Модернізований ПЗРК здатний автоматично відстежування повітряні цілі. Це забезпечує йому вищу точність влучання.

Триває тиск на Іспанію та Грецію

Також держави – члени ЄС продовжили тиск на Іспанію та Грецію, які мають в наявності системи Patriot та С-300. Країни Євросоюзу закликають передати озброєння українській армії, втім, чи відбудеться це найближчим часом, наразі невідомо.

На пряме запитання журналістів, чи отримає Україна Patriot від Мадриду, міністр закордонних справ в Іспанії не відповів.

Ми дуже добре розуміємо потребу України в засобах протиповітряної оборони і особливо в системах Patriot. Іспанія завжди робила все, що могла, і що було в її силах,

– наголосив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Крім того, у Люксембурзі обговорюватимуть події на Близькому Сході та ідею запровадження додаткових санкцій проти Ірану через атаку на Ізраїль. Нові обмеження також будуть пов'язані з наданням військової допомоги для Росії.

Надання систем ППО Україні